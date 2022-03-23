Роскосмос будет заключать контракты с другими странами в рублях

Госкорпорация Роскосмос переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.
«Мы все наши внешние контракты будем заключать в рублях. По такой же схеме, как наши добывающие компании», — заявил Рогозин в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Ранее о переводе на рубли при расчетах с другими странами за газ заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, новая мера коснется всех недружественных к России стран. Поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС.
США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты
Госкорпорация Роскосмос переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин. «Мы все наши внешние контракты будем заключать в рублях. По такой же схеме, как наши добывающие компании», — заявил Рогозин в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале». Ранее о переводе на рубли при расчетах с другими странами за газ заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, новая мера коснется всех недружественных к России стран. Поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты