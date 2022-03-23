Роскосмос будет заключать контракты с другими странами в рублях

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Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий, rae, портрет, указательный палец вверх
Дмитрий Рогозин отметил, что все расчеты с другими странами будут производиться в рублях Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Госкорпорация Роскосмос переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы все наши внешние контракты будем заключать в рублях. По такой же схеме, как наши добывающие компании», — заявил Рогозин в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Ранее о переводе на рубли при расчетах с другими странами за газ заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, новая мера коснется всех недружественных к России стран. Поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС.

США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты

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Госкорпорация Роскосмос переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин. «Мы все наши внешние контракты будем заключать в рублях. По такой же схеме, как наши добывающие компании», — заявил Рогозин в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале». Ранее о переводе на рубли при расчетах с другими странами за газ заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, новая мера коснется всех недружественных к России стран. Поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты
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