Роскосмос будет заключать контракты с другими странами в рублях

23 марта 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин отметил, что все расчеты с другими странами будут производиться в рублях Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Госкорпорация Роскосмос переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин. «Мы все наши внешние контракты будем заключать в рублях. По такой же схеме, как наши добывающие компании», — заявил Рогозин в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале». Ранее о переводе на рубли при расчетах с другими странами за газ заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, новая мера коснется всех недружественных к России стран. Поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госкорпорация Роскосмос переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин. «Мы все наши внешние контракты будем заключать в рублях. По такой же схеме, как наши добывающие компании», — заявил Рогозин в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале». Ранее о переводе на рубли при расчетах с другими странами за газ заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, новая мера коснется всех недружественных к России стран. Поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты