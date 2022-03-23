Российский МИД ввел санкции против американских дипломатов

МИД России передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата, в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных „persona non grata“», — говорится в заявлении на официальном сайте МИДа. Уточняется, что действия были приняты в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН. «Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ», — заключили в российском дипведомстве.
В начале марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что 12 высылаемых из США российских дипломатов при ООН занимались разведывательной деятельностью. Их объявили персонами нон грата. Дипломатам было предписано покинуть США к 7 марта. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию.
МИД России передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата, в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом сообщили в российском дипведомстве. «23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных „persona non grata“», — говорится в заявлении на официальном сайте МИДа. Уточняется, что действия были приняты в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН. «Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ», — заключили в российском дипведомстве. В начале марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что 12 высылаемых из США российских дипломатов при ООН занимались разведывательной деятельностью. Их объявили персонами нон грата. Дипломатам было предписано покинуть США к 7 марта. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию.