Российский МИД ввел санкции против американских дипломатов

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Клипарт по теме Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, табличка
МИД РФ передал США список выдворяемых американских дипломатов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

МИД России передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата, в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных „persona non grata“», — говорится в заявлении на официальном сайте МИДа. Уточняется, что действия были приняты в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН. «Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ», — заключили в российском дипведомстве.

В начале марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что 12 высылаемых из США российских дипломатов при ООН занимались разведывательной деятельностью. Их объявили персонами нон грата. Дипломатам было предписано покинуть США к 7 марта. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию.

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МИД России передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата, в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом сообщили в российском дипведомстве. «23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных „persona non grata“», — говорится в заявлении на официальном сайте МИДа. Уточняется, что действия были приняты в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН. «Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ», — заключили в российском дипведомстве. В начале марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что 12 высылаемых из США российских дипломатов при ООН занимались разведывательной деятельностью. Их объявили персонами нон грата. Дипломатам было предписано покинуть США к 7 марта. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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