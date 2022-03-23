23 марта 2022

Пользователи соцсетей высмеяли отъезд Чубайса из России. «Действительно хороший знак»

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
23 марта Анатолий Чубайс покинул свою должность и уехал из России Фото:

Пользователи социальных сетей «Вконтакте», Telegram и Reddit высмеяли отъезд бывшего специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса из России. Некоторые комментаторы обрадовались этой новости, заявив, что событие хорошо скажется на российской экономике.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Анатолий Чубайс покинул свой пост и уехал из России. Его знакомые рассказали РБК, что экс-спецпредставитель президента РФ по международным отношениям улетел в Стамбул (Турция). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения Чубайса — его личное дело.

По мнению пользователя, отъезд Чубайса хорошо скажется на российской экономике.
Комментатор иронизирует на тему эффективности работы Анатолия Чубайса.
Анатолию Чубайсу даже припомнили его слова, сказанные в 2001 году о том, что некоторые россияне могут «не вписаться в современный рынок».
По мнению пользователя «Вконтакте», Чубайс «снял с себя маску».
Наталья Медведева пошутила, что Чубайс может оказать негативное влияние на экономику Турции.
Пользовательница «Вконтакте» возмутилась, что спецслужбы РФ разрешили Чубайсу выехать из страны.
Комментатор иронично предположил, что Чубайс выполнил все свои задачи в России.
Пользователь Telegram задумался, распространятся ли ограничения на снятие иностранной валюты на Анатолия Чубайса.
Иван Лебедев предрек, что Чубайс начнет негативно высказывать о России на весь мир.

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Пользователи социальных сетей «Вконтакте», Telegram и Reddit высмеяли отъезд бывшего специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса из России. Некоторые комментаторы обрадовались этой новости, заявив, что событие хорошо скажется на российской экономике. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Анатолий Чубайс покинул свой пост и уехал из России. Его знакомые рассказали РБК, что экс-спецпредставитель президента РФ по международным отношениям улетел в Стамбул (Турция). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения Чубайса — его личное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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