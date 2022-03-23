Пользователи социальных сетей «Вконтакте», Telegram и Reddit высмеяли отъезд бывшего специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса из России. Некоторые комментаторы обрадовались этой новости, заявив, что событие хорошо скажется на российской экономике.
Пользователи социальных сетей «Вконтакте», Telegram и Reddit высмеяли отъезд бывшего специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса из России. Некоторые комментаторы обрадовались этой новости, заявив, что событие хорошо скажется на российской экономике. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Анатолий Чубайс покинул свой пост и уехал из России. Его знакомые рассказали РБК, что экс-спецпредставитель президента РФ по международным отношениям улетел в Стамбул (Турция). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения Чубайса — его личное дело.