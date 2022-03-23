Пользователи соцсетей высмеяли отъезд Чубайса из России. «Действительно хороший знак»

24 марта 2022 в 01:54 Размер текста - 17 +

23 марта Анатолий Чубайс покинул свою должность и уехал из России Фото: Анна Майорова © URA.RU Пользователи социальных сетей «Вконтакте», Telegram и Reddit высмеяли отъезд бывшего специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса из России. Некоторые комментаторы обрадовались этой новости, заявив, что событие хорошо скажется на российской экономике. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Анатолий Чубайс покинул свой пост и уехал из России. Его знакомые рассказали РБК, что экс-спецпредставитель президента РФ по международным отношениям улетел в Стамбул (Турция). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения Чубайса — его личное дело. По мнению пользователя, отъезд Чубайса хорошо скажется на российской экономике. Социальная сеть «Вконтакте» Комментатор иронизирует на тему эффективности работы Анатолия Чубайса. Социальная сеть «Вконтакте» Анатолию Чубайсу даже припомнили его слова, сказанные в 2001 году о том, что некоторые россияне могут «не вписаться в современный рынок». сайт Reddit По мнению пользователя «Вконтакте», Чубайс «снял с себя маску». Социальная сеть «Вконтакте» Наталья Медведева пошутила, что Чубайс может оказать негативное влияние на экономику Турции. Социальная сеть «Вконтакте» Пользовательница «Вконтакте» возмутилась, что спецслужбы РФ разрешили Чубайсу выехать из страны. Социальная сеть «Вконтакте» Комментатор иронично предположил, что Чубайс выполнил все свои задачи в России. Социальная сеть «Вконтакте» Пользователь Telegram задумался, распространятся ли ограничения на снятие иностранной валюты на Анатолия Чубайса. Telegram Иван Лебедев предрек, что Чубайс начнет негативно высказывать о России на весь мир. Социальная сеть «Вконтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи социальных сетей «Вконтакте», Telegram и Reddit высмеяли отъезд бывшего специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса из России. Некоторые комментаторы обрадовались этой новости, заявив, что событие хорошо скажется на российской экономике. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Анатолий Чубайс покинул свой пост и уехал из России. Его знакомые рассказали РБК, что экс-спецпредставитель президента РФ по международным отношениям улетел в Стамбул (Турция). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения Чубайса — его личное дело.