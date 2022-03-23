WP: Израиль отказался продавать Украине шпионские программы

24 марта 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

Агентство по контролю за оборонным экспортом Израиля заблокировало попытку Украины приобрести шпионскую программу для слежки за мобильными телефонами Pegasus, разработанную израильской компанией NSO Group. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в западных разведслужбах. По их данным, Израиль опасался негативной ситуации со стороны России. «Израильские официальные лица отвергли любой шаг, который мог бы спровоцировать конфронтацию с Россией. Агентство по контролю за оборонным экспортом страны отклонило возможную‎‎ ‎‎лицензию, которая позволила бы NSO Group предложить Pegasus Украине», — пишет The Washington Post. Также сообщается, что NSO Group частично ограничила доступ к Pegasus, предоставленный ранее Эстонии. Какие именно ограничения были введены, собеседники газеты не указывают. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин предупредил страны Запада о последствиях, если они решат вмешаться в конфликт. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен входить на территорию Украины ни по земле, ни по воздуху, сообщает телеканал 360. США также отказались помогать Киеву и направлять туда американские войска, сообщила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием.