Постпред при ООН: США не отправят своих военных на Украину

20 марта 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

США не отправят своих военных на Украину. Об этом в эфире телеканала CNN заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, Вашингтон не хочет, чтобы присутствие военнослужащих из США на Украине привело к войне с Россией. «Президент [США Джо Байден] четко заявил, что мы не пошлем американских военных на Украину. Мы не хотим, чтобы это привело к войне [России] с США», — цитирует Линду Томас-Гринфилд РИА «Новости». Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить на Украину миротворческую миссию НАТО, передает «Царьград». Томас-Гринфилд отметила, что не знает, какое решение будет принято на конференции альянса и как он отреагирует на инициативу Варшавы. Она подчеркнула, что на данном этапе конфликта американских солдат не будет на Украине. При этом постпред уточнила, что другие страны НАТО «могут решить, что они хотят направить военных» в страну. Томас-Гринфилд добавила, что Вашингтон поддержит своих союзников по альянсу. В случае нападения на страны-участницы НАТО США будет защищать эти государства, сообщила постпред. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не желает вмешиваться в конфликт на Украине. В частности генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что союзники не будут вводить над страной бесполетную зону. По его словам, это приведет к полномасштабной войне в Европе. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государство подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Киева. Путин отмечал, что Украина саботировала Минские соглашения, также была угроза ее вступления в НАТО. Москва предлагала Киеву вывести войска их Донбасса и не выступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ.