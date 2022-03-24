Минобороны РФ рассказало о героизме российских солдат на Украине

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В Минобороны РФ рассказали о героизме российских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военных солдат на Украине. Они показывают высокий профессионализм и слаженную работу при выполнении боевых задач.

«Отдельная мотострелковая бригада под командованием подполковника Андрея Марушкина, благодаря его высокой профессиональной подготовке и опыту, продвинулась на расстояние более 100 километров, обнаруживая и уничтожая засады и блокпосты противника», — приводит информацию Минобороны «Звезда». Сообщается, что бригада уничтожила более 150 националистов, несколько взводов реактивной батареи, пять БРДМ и шесть БТР врага.

Противовоздушная оборона пункта управления обеспечивалась двумя боевыми расчетами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» под руководством майора Виктора Визулайнена и майора Дениса Подобедова. Уничтожены все ракеты противника на подлете к аэродрому.

Отдельной инженерной бригаде в ходе спецоперации была поставлена задача по наведению мостовой переправы на особо опасном и обстреливаемом участке реки. Под покровом ночи подполковник Владислав Гущерев провел инженерную разведку для установки мостовой переправы протяженностью более 100 метров.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики.

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В Минобороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военных солдат на Украине. Они показывают высокий профессионализм и слаженную работу при выполнении боевых задач. «Отдельная мотострелковая бригада под командованием подполковника Андрея Марушкина, благодаря его высокой профессиональной подготовке и опыту, продвинулась на расстояние более 100 километров, обнаруживая и уничтожая засады и блокпосты противника», — приводит информацию Минобороны «Звезда». Сообщается, что бригада уничтожила более 150 националистов, несколько взводов реактивной батареи, пять БРДМ и шесть БТР врага. Противовоздушная оборона пункта управления обеспечивалась двумя боевыми расчетами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» под руководством майора Виктора Визулайнена и майора Дениса Подобедова. Уничтожены все ракеты противника на подлете к аэродрому. Отдельной инженерной бригаде в ходе спецоперации была поставлена задача по наведению мостовой переправы на особо опасном и обстреливаемом участке реки. Под покровом ночи подполковник Владислав Гущерев провел инженерную разведку для установки мостовой переправы протяженностью более 100 метров. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики.
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