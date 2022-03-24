Мария Захарова напомнила, что санкции против евреев в Германии привели, в том числе, к Холокосту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия запада с ариизацией экономики в Германии в 1930-е годы. По ее мнению, иностранные государства вводят санкции в отношении российских бизнесменов так же, как рейхсминистры в отношении еврейских предпринимателей.

Ранее международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и издание The Guardian опубликовали список из 11 граждан РФ, у которых есть недвижимость в Лондоне. Журналисты нашли 150 объектов на сумму свыше 17 миллиардов долларов США. Одновременно с этим западные страны вводят санкции в отношении российских олигархов и арестовывают их зарубежное имущество.

«Очень напоминает события 80-летней давности: так называемую „аризацию хозяйства нации“ в Германии. Тогда в развитие Нюрнбергских законов кабинет рейхсминистров ввел санкции в отношении еврейских предпринимателей», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Дипломат напомнила, что после издания распоряжения евреи в Германии были поражены в экономических правах. Их имущество, по словам Захаровой, «осело в руках и карманах немецких предпринимателей». Она отметила, что сейчас, как и в Германии 1930-х годов, что институт частной собственности на Западе пал «жертвой политической целесообразности». «Тогда все закончилось Холокостом и подвигом советских солдат, которые освобождали узников концлагерей», — написала Захарова.

Власти западных стран начали арестовывать имущество россиян после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Лондон составил «расстрельный список» олигархов, недвижимость и яхты которых собирается изъять. Агентство Reuters сообщило, что правительство Гибралтара, которое находится под протекторатом Соединенного Королевства, арестовало яхту уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Он попал под санкции Великобритании и Евросоюза. Охоту на яхты российских олигархов также объявили в США — за сведения, которые приведут к аресту имущество гражданина РФ, американские власти обещают пять миллионов долларов. Итальянские власти арестовали недвижимость самого богатого российского бизнесмена, владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

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