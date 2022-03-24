Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия запада с ариизацией экономики в Германии в 1930-е годы. По ее мнению, иностранные государства вводят санкции в отношении российских бизнесменов так же, как рейхсминистры в отношении еврейских предпринимателей.
Ранее международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и издание The Guardian опубликовали список из 11 граждан РФ, у которых есть недвижимость в Лондоне. Журналисты нашли 150 объектов на сумму свыше 17 миллиардов долларов США. Одновременно с этим западные страны вводят санкции в отношении российских олигархов и арестовывают их зарубежное имущество.
«Очень напоминает события 80-летней давности: так называемую „аризацию хозяйства нации“ в Германии. Тогда в развитие Нюрнбергских законов кабинет рейхсминистров ввел санкции в отношении еврейских предпринимателей», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.
Дипломат напомнила, что после издания распоряжения евреи в Германии были поражены в экономических правах. Их имущество, по словам Захаровой, «осело в руках и карманах немецких предпринимателей». Она отметила, что сейчас, как и в Германии 1930-х годов, что институт частной собственности на Западе пал «жертвой политической целесообразности». «Тогда все закончилось Холокостом и подвигом советских солдат, которые освобождали узников концлагерей», — написала Захарова.
Власти западных стран начали арестовывать имущество россиян после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Лондон составил «расстрельный список» олигархов, недвижимость и яхты которых собирается изъять. Агентство Reuters сообщило, что правительство Гибралтара, которое находится под протекторатом Соединенного Королевства, арестовало яхту уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Он попал под санкции Великобритании и Евросоюза. Охоту на яхты российских олигархов также объявили в США — за сведения, которые приведут к аресту имущество гражданина РФ, американские власти обещают пять миллионов долларов. Итальянские власти арестовали недвижимость самого богатого российского бизнесмена, владельца «Северстали» Алексея Мордашова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия запада с ариизацией экономики в Германии в 1930-е годы. По ее мнению, иностранные государства вводят санкции в отношении российских бизнесменов так же, как рейхсминистры в отношении еврейских предпринимателей. Ранее международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и издание The Guardian опубликовали список из 11 граждан РФ, у которых есть недвижимость в Лондоне. Журналисты нашли 150 объектов на сумму свыше 17 миллиардов долларов США. Одновременно с этим западные страны вводят санкции в отношении российских олигархов и арестовывают их зарубежное имущество. «Очень напоминает события 80-летней давности: так называемую „аризацию хозяйства нации“ в Германии. Тогда в развитие Нюрнбергских законов кабинет рейхсминистров ввел санкции в отношении еврейских предпринимателей», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Дипломат напомнила, что после издания распоряжения евреи в Германии были поражены в экономических правах. Их имущество, по словам Захаровой, «осело в руках и карманах немецких предпринимателей». Она отметила, что сейчас, как и в Германии 1930-х годов, что институт частной собственности на Западе пал «жертвой политической целесообразности». «Тогда все закончилось Холокостом и подвигом советских солдат, которые освобождали узников концлагерей», — написала Захарова. Власти западных стран начали арестовывать имущество россиян после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Лондон составил «расстрельный список» олигархов, недвижимость и яхты которых собирается изъять. Агентство Reuters сообщило, что правительство Гибралтара, которое находится под протекторатом Соединенного Королевства, арестовало яхту уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Он попал под санкции Великобритании и Евросоюза. Охоту на яхты российских олигархов также объявили в США — за сведения, которые приведут к аресту имущество гражданина РФ, американские власти обещают пять миллионов долларов. Итальянские власти арестовали недвижимость самого богатого российского бизнесмена, владельца «Северстали» Алексея Мордашова.