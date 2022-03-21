Reuters: яхту Пумпянского арестовали в Гибралтаре

По документам Яхта Axioma принадлежит компании, зарегистрировнаной на Британских Виргинских островах REUTERS/Jon Nazca

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Гибралтара арестовало яхту уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского, попавшего под санкции Великобритании и Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

Яхта Axioma находилась в британской заморской территории на южной оконечности Пиренейского полуострова под мальтийским флагом. Правительство Гибралтара заявило, что яхта Axioma пришвартовалась в порту после запроса разрешения на вход. Верховный суд Гибралтара подтвердил, что судно должно быть арестовано по требованию «ведущего международного банка», говорится в пресс-релизе. При этом не уточняется, какие юридические требования кредиторов предъявлены к судну или владельцу судна.

«Судно теперь подлежит аресту маршалом адмиралтейства до дальнейшего распоряжения», — говорится в сообщении правительства.

По данным компании Refinitiv (крупный поставщик данных и инфраструктурных решений для финансовых рынков), 72-метровое судно принадлежит холдинговой компании Pyrene Investments, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Западные санкции спровоцировали массовый отток премиум яхт из Европы. Часть судов отправляются на Мальдивы, у которых нет договора об экстрадиции с Соединенными Штатами, отмечает Reuters.

На прошлой неделе Великобритания и Евросоюз ввел санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи, после чего он перестал быть бенефициаром принадлежащих ему группы «Синара» и «Трубной металлургической компании», вышел из состава советов директоров и покинул все посты. В пресс-службе ТМК воздержались от комментариев.

Западные санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и политиков связаны со спецоперацией России на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».

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