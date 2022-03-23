В пермском правительстве озаботились кадрами для IT-компаний

Раиса Кассина встретилась с IT-компаниями Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министр образования Пермского края Раиса Кассина на фоне отъезда из России IT-специалистов предложила местным компаниям находить сотрудников среди нынешних студентов. На встрече с предпринимателями она заявила, что они должны активнее развивать целевое обучение подростков по IT-направлению в пермских учебных заведениях.

«Компании должны находить „своего“ студента и развивать целевое обучение. Не обязательно заключать договор с 1 курса, об этом многие не знают. Надеемся, встреча поможет найти баланс в этом непростом вопросе», — сообщает министерство в Telegram.

В ведомстве отмечают, что студенты техникумов и колледжей поступают на IT-направления с «красными» аттестатами. «Буквально на 3 курсе в возрасте 17-18 лет большинство из них — готовые специалисты», — утверждают в минобре. Что касается высшего образования, то пермские власти планируют увеличить количество бюджетных мест.

О том, что за последний месяц Россию покинули «табуны» IT-специалистов, 22 марта заявила в Госдуме сооснователь «Лаборатории Касперского», глава группы InfoWatch Наталья Касперская. По ее словам, со временем они могут вернуться. В правительстве сейчас готовится документ, вводящий отсрочку от армии для сотрудников IT-компаний. Поддержка IT-специалистов поможет сохранить кадры в стране, отмечал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

Западные компании, в том числе из IT-сферы, начали покидать российский рынок из-за санкций, введенных после начала вынужденной спецоперации России на Украине. Так в США и Европе хотят нанести удар по российской экономике. Президент России Владимир Путин говорил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида», а масштабные санкции в Кремле назвали настоящей экономической войной.

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