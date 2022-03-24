Российские войска взяли город Изюм в Харьковской области

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Докучаевск. ДНР, военные, донбасс, танк, днр, армия россии
Российские войска заняли Изюм утром 24 марта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подразделения Российской Армии полностью взяли под контроль город Изюм, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм», — заявил он. Трансляция брифинга доступна в telegram-канале Министерства обороны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, целями стали денацификация и демилитаризация. Ранее российские войска взяли под контроль Херсонскую область, что фактически отрезало Киев от выхода к Азовскому морю, передает «Федеральное агентство новостей». В Минобороны Украины признали потерю выхода к нему. В занятом Херсоне и других населенных пунктах налаживают взаимодействие с местной администрацией для предотвращения провокаций со стороны вооруженных сил Украины и восстановления нормальной жизни населения.

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Подразделения Российской Армии полностью взяли под контроль город Изюм, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга. «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм», — заявил он. Трансляция брифинга доступна в telegram-канале Министерства обороны. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, целями стали денацификация и демилитаризация. Ранее российские войска взяли под контроль Херсонскую область, что фактически отрезало Киев от выхода к Азовскому морю, передает «Федеральное агентство новостей». В Минобороны Украины признали потерю выхода к нему. В занятом Херсоне и других населенных пунктах налаживают взаимодействие с местной администрацией для предотвращения провокаций со стороны вооруженных сил Украины и восстановления нормальной жизни населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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