Российские войска взяли город Изюм в Харьковской области

Российские войска заняли Изюм утром 24 марта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Подразделения Российской Армии полностью взяли под контроль город Изюм, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм», — заявил он. Трансляция брифинга доступна в telegram-канале Министерства обороны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, целями стали денацификация и демилитаризация. Ранее российские войска взяли под контроль Херсонскую область, что фактически отрезало Киев от выхода к Азовскому морю, передает «Федеральное агентство новостей». В Минобороны Украины признали потерю выхода к нему. В занятом Херсоне и других населенных пунктах налаживают взаимодействие с местной администрацией для предотвращения провокаций со стороны вооруженных сил Украины и восстановления нормальной жизни населения.