Свердловский губернатор приглашен на разговор с Матвиенко. В повестке — главный указ Путина

24 марта 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Евгения Куйвашева ждут на совещании в Совете Федерации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев приглашен на заседание совета по вопросам газификации при Совете Федерации с участием Валентины Матвиенко. Как сообщил URA.RU источник в руководстве региона, глава области планирует лично присутствовать на встрече. Но точная дата совещания еще не утверждена. «Губернатор примет участие в заседании совета по газификации регионов, на котором будет Матвиенко. [Куйвашев] будет присутствовать лично, в Москве», — поделился инсайдер в свердловской власти. Сразу два собеседника URA.RU в Совфеде, также приглашенные на встречу, добавили, что изначально совещание было намечено на 25 марта, однако перенеслось — предварительно на 1 апреля. Новость по теме Свердловский губернатор дал поручение по главному указу Путина В пресс-службе губернатора сказали URA.RU, что Куйвашев действительно приглашен к участию, а ход газификации в регионе находится под его личным контролем: «Темпы этой работы в регионе набраны высокие. Губернатором поставлена задача — к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале должны иметь 90% жилых домов. 30 декабря 2021 года своим указом глава региона утвердил новую редакцию программы газификации, срок действия которой впервые в истории региона расширен до 10-летнего периода». В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». В Свердловской области, как заявлял Куйвашев, на выполнение программы потребуется около 46 млрд рублей, а под программу попадут почти 220 тысяч домов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев приглашен на заседание совета по вопросам газификации при Совете Федерации с участием Валентины Матвиенко. Как сообщил URA.RU источник в руководстве региона, глава области планирует лично присутствовать на встрече. Но точная дата совещания еще не утверждена. «Губернатор примет участие в заседании совета по газификации регионов, на котором будет Матвиенко. [Куйвашев] будет присутствовать лично, в Москве», — поделился инсайдер в свердловской власти. Сразу два собеседника URA.RU в Совфеде, также приглашенные на встречу, добавили, что изначально совещание было намечено на 25 марта, однако перенеслось — предварительно на 1 апреля. В пресс-службе губернатора сказали URA.RU, что Куйвашев действительно приглашен к участию, а ход газификации в регионе находится под его личным контролем: «Темпы этой работы в регионе набраны высокие. Губернатором поставлена задача — к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале должны иметь 90% жилых домов. 30 декабря 2021 года своим указом глава региона утвердил новую редакцию программы газификации, срок действия которой впервые в истории региона расширен до 10-летнего периода». В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». В Свердловской области, как заявлял Куйвашев, на выполнение программы потребуется около 46 млрд рублей, а под программу попадут почти 220 тысяч домов.