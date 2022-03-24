В Кремле ответили США на высылку американских дипломатов из РФ 24 марта 2022 в 15:08 Размер текста - 17 + В Кремле ответили, когда Россия перестанет высылать из страны американских дипломатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия перестанет высылать американских дипломатов тогда, когда это прекратят делать Соединенные Штаты. Действия РФ являются ответными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, Соединенные Штаты Америки должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов. Наши действия не являются первопричиной этого кризиса. Они являются вынужденными и ответными», — заявил представитель Кремля. В Госдепе США призвали Россию прекратить высылку американских дипломатов. Там назвали этот шаг «последним из числа непродуктивных и не способствующих развитию двусторонних отношений». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Россия перестанет высылать американских дипломатов тогда, когда это прекратят делать Соединенные Штаты. Действия РФ являются ответными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, Соединенные Штаты Америки должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов. Наши действия не являются первопричиной этого кризиса. Они являются вынужденными и ответными», — заявил представитель Кремля. В Госдепе США призвали Россию прекратить высылку американских дипломатов. Там назвали этот шаг «последним из числа непродуктивных и не способствующих развитию двусторонних отношений». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям