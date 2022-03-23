23 марта 2022

Челябинские военкоматы ждут добровольцев на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной призывной пункт. Курган, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, армия, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Для включения в списки кандидат должен иметь гражданство РФ и не иметь медицинских противопоказаний Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные комиссариаты Челябинской области ожидают добровольцев, желающих принять непосредственное участие в спецоперации РФ на территории Украины. Как сообщили URA.RU в областном военкомате, для зачисления в ряды необходимо иметь при себе паспорт и желание помочь родине.

«Гражданин обращается в военкомат по месту жительства, и там с ним начинают работать специалисты. Никаких специальных групп по набору у нас не создается. Человек просто приходит в военкомат с документом, удостоверяющим его личность, а также с огромным желанием помочь родине», — сообщили URA.RU в областном военном комиссариате.

В военкомате добавили, что с каждым кандидатом работает врач. Состояние здоровья является ключевым параметром при отборе добровольцев. Также мужчины, которым еще нет 40 лет, могут пойти в пункт набора граждан по контракту.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Главной задачей операции является прекращение войны в Донбассе, которую развязали украинские националисты, и восемь лет бомбили города Луганской и Донецкой народных республик. Миссия российских военных призвана освободить народ Украины от националистов, получивших власть в стране.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Военные комиссариаты Челябинской области ожидают добровольцев, желающих принять непосредственное участие в спецоперации РФ на территории Украины. Как сообщили URA.RU в областном военкомате, для зачисления в ряды необходимо иметь при себе паспорт и желание помочь родине. «Гражданин обращается в военкомат по месту жительства, и там с ним начинают работать специалисты. Никаких специальных групп по набору у нас не создается. Человек просто приходит в военкомат с документом, удостоверяющим его личность, а также с огромным желанием помочь родине», — сообщили URA.RU в областном военном комиссариате. В военкомате добавили, что с каждым кандидатом работает врач. Состояние здоровья является ключевым параметром при отборе добровольцев. Также мужчины, которым еще нет 40 лет, могут пойти в пункт набора граждан по контракту. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Главной задачей операции является прекращение войны в Донбассе, которую развязали украинские националисты, и восемь лет бомбили города Луганской и Донецкой народных республик. Миссия российских военных призвана освободить народ Украины от националистов, получивших власть в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...