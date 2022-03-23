Челябинские военкоматы ждут добровольцев на Украину

Для включения в списки кандидат должен иметь гражданство РФ и не иметь медицинских противопоказаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военные комиссариаты Челябинской области ожидают добровольцев, желающих принять непосредственное участие в спецоперации РФ на территории Украины. Как сообщили URA.RU в областном военкомате, для зачисления в ряды необходимо иметь при себе паспорт и желание помочь родине.

«Гражданин обращается в военкомат по месту жительства, и там с ним начинают работать специалисты. Никаких специальных групп по набору у нас не создается. Человек просто приходит в военкомат с документом, удостоверяющим его личность, а также с огромным желанием помочь родине», — сообщили URA.RU в областном военном комиссариате.

В военкомате добавили, что с каждым кандидатом работает врач. Состояние здоровья является ключевым параметром при отборе добровольцев. Также мужчины, которым еще нет 40 лет, могут пойти в пункт набора граждан по контракту.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Главной задачей операции является прекращение войны в Донбассе, которую развязали украинские националисты, и восемь лет бомбили города Луганской и Донецкой народных республик. Миссия российских военных призвана освободить народ Украины от националистов, получивших власть в стране.

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