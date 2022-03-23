Тюменка соврала в суде, чтобы защитить педофила

24 марта 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Девушка пыталась помочь знакомому, вступившему в связь с несовершеннолетней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы защитить знакомого, вступившего в половую связь с несовершеннолетней, жительница одного из тюменских сел соврала в суде о том, что не сообщала мужчине возраст пострадавшей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления региона. «18-летняя жительница села Сладково была свидетелем по уголовному делу в отношении ее знакомого. Он обвинялся в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Стремясь помочь мужчине, в суде девушка сообщила, что не говорила обвиняемому возраст потерпевшей и соответственно, он был об этом не осведомлен», — рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области. Жительница Тюменской области рассчитывала, что если суд будет думать, что мужчина не знал, сколько лет пострадавшей, то его либо оправдают, либо хотя бы смягчат наказание. Однако о том, что девушка врет, стало известно следствию. В итоге мужчину осудили, а на саму лжесвидетельницу завели уголовное дело. Теперь наказание грозит и ей самой, вплоть до трех месяцев ареста. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Чтобы защитить знакомого, вступившего в половую связь с несовершеннолетней, жительница одного из тюменских сел соврала в суде о том, что не сообщала мужчине возраст пострадавшей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления региона. «18-летняя жительница села Сладково была свидетелем по уголовному делу в отношении ее знакомого. Он обвинялся в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Стремясь помочь мужчине, в суде девушка сообщила, что не говорила обвиняемому возраст потерпевшей и соответственно, он был об этом не осведомлен», — рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области. Жительница Тюменской области рассчитывала, что если суд будет думать, что мужчина не знал, сколько лет пострадавшей, то его либо оправдают, либо хотя бы смягчат наказание. Однако о том, что девушка врет, стало известно следствию. В итоге мужчину осудили, а на саму лжесвидетельницу завели уголовное дело. Теперь наказание грозит и ей самой, вплоть до трех месяцев ареста.