Свердловских полицейских пересадили на отечественные машины

Свердловские полицейские получат Lada Granta и Lada Vesta, сообщил источник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участковые уполномоченные полиции Свердловской области, которым запретили ездить на иномарках из-за невозможности техобслуживания, пересядут на Lada Granta и Lada Vesta. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в силовых структурах.

«Участковым, которым приходится ездить на большие расстояния (между селами или деревнями) выделяют взамен иномарок автомобили Lada Granta. В городских отделах внутренних дел полицейским готовы вместо иностранных готовы выдать Lada Vesta», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что детали распределения автомобилей еще не определены.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Кто-то дюже старается навести тень на плетень, намереваясь хоть каким-либо тревожным информповодом взбудоражить народ и личный состав свердловского гарнизона полиции. Не выйдет, господа провокаторы! Официально заявляю, что предоставленные URA.RU сведения о лишении участковых уполномоченных служебных иномарок в связи с якобы вступившими в силу западными санкциями, это откровенный фейк. Помните фразу из популярного советского фильма „Наши люди на такси в булочную не ездят“. Отмечу, что свердловские участковые уполномоченные работают на отечественных машинах. В их распоряжении имеются в зависимости от рельефа местности УАЗ Patriot, „Нива“, Lada Vesta, Lada Priora», — отметил Горелых.

Информация о запрете полицейским использовать иномарки на службе появилась 23 марта. В соцсетях публиковали документ, в котором говорилось, что комплектующие для обслуживания иномарок после введения антироссийских санкций стало сложнее получить.

Санкции стран Запада сказались на простых россиянах и введены после начала спецоперации на Украине, которую президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил в целях демилитаризации и денацификации Украины. Войска ВСУ в течение восьми лет обстреливали территории ДНР и ЛНР, убивая мирное население. Власти РФ подчеркивали, что спецоперация является вынужденной мерой и проводится с минимальным ущербом мирным жителям.

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