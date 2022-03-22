22 марта 2022

Полицейским Екатеринбурга запретили ездить на иномарках. Документ

© Служба новостей «URA.RU»
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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, полиция, наряд полиции
Полицейские вынуждены пересесть на отечественные автомобили из-за санкций Фото:

Сотрудникам полиции УМВД России по Екатеринбургу запретили ездить на иномарках из-за невозможности обслуживать их после введения антироссийских санкций. Об этом сообщил источник URA.RU в силовом ведомстве.

«Необходимо с 1 апреля 2022 года приостановить эксплуатацию служебного автотранспорта импортного производства (Volkswagen, Renault, Skoda и т. д.)», — говорится в документе, подписанном начальником городской полиции Игорем Озеровым (опубликован telegram-каналом «Екатское чтиво»). При этом предусмотрена ответственность для каждого, кто откажется выполнять требования. В документе указывается, что такое решение принято из-за невозможности обслуживать и ремонтировать зарубежные автомобили из-за антироссийских санкций Запада на комплектующие.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых, который опроверг информацию о запрете эксплуатации служебных иномарок. «Паника в этой истории неуместна. Всевозможные фейки мы пресекаем и продолжим пресекать на корню, чтобы любители выдуманных страшилок не вводили общественность в заблуждение и не дестабилизировали обстановку в регионе. Речь идет о краткосрочной приостановке работ по ремонту вышедших из строя машин, так как стоимость запчастей на рынке пока нестабильная. Ставить на стоянку исправные машины никто не собирался и не собирается. Отмечу, в екатеринбуржском гарнизоне парк иномарок составляет всего 23,5%. Эти автомобили преимущественно новые. Поэтому даже если бы их и эксплуатацию временно ограничили из-за ценовой политики на детали, служебных транспортных средств отечественного производства достаточно, чтобы адекватно реагировать на сообщения и заявления граждан, оперативно выезжать на места происшествий и иные мероприятия», — резюмировал Горелых.

Страны Запада ввели санкции после начала спецоперации России на Украине, призванной защитить мирное население от нацбатальонов, которые ведут войну с жителями ДНР и ЛНР в течение восьми лет. Последствия санкций ощутили на себе простые граждане РФ. В частности, после их введения в несколько раз выросла цена на бумагу формата А4. Власти РФ подчеркивали, что поведение Запада сравнимо с началом экономической войны и неоправданно.

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Сотрудникам полиции УМВД России по Екатеринбургу запретили ездить на иномарках из-за невозможности обслуживать их после введения антироссийских санкций. Об этом сообщил источник URA.RU в силовом ведомстве. «Необходимо с 1 апреля 2022 года приостановить эксплуатацию служебного автотранспорта импортного производства (Volkswagen, Renault, Skoda и т. д.)», — говорится в документе, подписанном начальником городской полиции Игорем Озеровым (опубликован telegram-каналом «Екатское чтиво»). При этом предусмотрена ответственность для каждого, кто откажется выполнять требования. В документе указывается, что такое решение принято из-за невозможности обслуживать и ремонтировать зарубежные автомобили из-за антироссийских санкций Запада на комплектующие. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых, который опроверг информацию о запрете эксплуатации служебных иномарок. «Паника в этой истории неуместна. Всевозможные фейки мы пресекаем и продолжим пресекать на корню, чтобы любители выдуманных страшилок не вводили общественность в заблуждение и не дестабилизировали обстановку в регионе. Речь идет о краткосрочной приостановке работ по ремонту вышедших из строя машин, так как стоимость запчастей на рынке пока нестабильная. Ставить на стоянку исправные машины никто не собирался и не собирается. Отмечу, в екатеринбуржском гарнизоне парк иномарок составляет всего 23,5%. Эти автомобили преимущественно новые. Поэтому даже если бы их и эксплуатацию временно ограничили из-за ценовой политики на детали, служебных транспортных средств отечественного производства достаточно, чтобы адекватно реагировать на сообщения и заявления граждан, оперативно выезжать на места происшествий и иные мероприятия», — резюмировал Горелых. Страны Запада ввели санкции после начала спецоперации России на Украине, призванной защитить мирное население от нацбатальонов, которые ведут войну с жителями ДНР и ЛНР в течение восьми лет. Последствия санкций ощутили на себе простые граждане РФ. В частности, после их введения в несколько раз выросла цена на бумагу формата А4. Власти РФ подчеркивали, что поведение Запада сравнимо с началом экономической войны и неоправданно.
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