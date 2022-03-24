Автосервисы Екатеринбурга предупредили о подорожании своих услуг

Цены на услуги поднимут в связи с подорожанием расходных материалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сервисы шиномонтажа в Екатеринбурге заявили о росте стоимости услуг, который связан с подорожанием расходных материалов. Об этом URA.RU сообщили несколько владельцев мастерских.

«Сейчас стоимость уже возросла на 130% на отдельные расходные материалы, например, балансировочные грузики, используемые при балансировке колес. Вскоре возрастет стоимость услуг», — сообщили корреспонденту URA.RU в сервисе «Шиномонтаж Бажовский».

В другом автосервисе рост цен пока в планах. По словам механика, пока удается работать по прежним ценам, но к началу летнего сезона, скорее всего, стоимость вырастет и на услуги. Однако, владелец одного из сервисов на пр. Ленина Сергей заявил, что уже изменил прайс на услуги в своем центре. «Но мы сделали это не из-за кризиса. Это скорее инфляционный рост, мы пару лет не повышали стоимость, считаем, что уже пора», — рассказал хозяин сервиса.

Расходные материалы начали дорожать на фоне скачка курса валют и новых антироссийских санкций. Объявляя новые санкции, западные лидеры заявляли, что нацелены нанести максимальный ущерб российской экономике, социальной, гуманитарной сфере и ударить по каждой семье и гражданину России. Президент РФ Владимир Путин счел такие шаги, направленные на ухудшение жизней миллионов россиян, самой настоящей агрессией и информационной и экономической войной. Тем не менее спасение жителей Донбасса от блокадного режима — мера вынужденная, считает президент.

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