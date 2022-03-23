23 марта 2022

Пермский суд смягчил наказание осужденному за убийства бизнесмену

© Служба новостей «URA.RU»
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Предпоследнее слово во время судебного заседания по делу Павла Федулева. Екатеринбург, федулев павел
С восьмой попытки ему удалось убедить Чусовской суд Фото:

Чусовской городской суд (Пермский край) удовлетворил ходатайство осужденного на 20 лет уральского бизнесмена Павла Федулева. Он просил перевести его в колонию-поселение.

«Суд разрешил изменить вид исправительного учреждения Павлу Федулеву. С 2008 года бизнесмен отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима №10 Пермского края за убийства и мошенничество», — сообщил «Коммерсант-Урал».

Это была восьмая попытка Федулева смягчить наказание. До этого прокуратура и администрация колонии ему отказывали из-за нестабильного поведения — осужденный часто нарушал порядок.

Федулев получил срок за организацию убийств шести своих деловых партнеров и конкурентов по бизнесу и мошенничества. Решение суда еще может обжаловать прокуратура.

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Чусовской городской суд (Пермский край) удовлетворил ходатайство осужденного на 20 лет уральского бизнесмена Павла Федулева. Он просил перевести его в колонию-поселение. «Суд разрешил изменить вид исправительного учреждения Павлу Федулеву. С 2008 года бизнесмен отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима №10 Пермского края за убийства и мошенничество», — сообщил «Коммерсант-Урал». Это была восьмая попытка Федулева смягчить наказание. До этого прокуратура и администрация колонии ему отказывали из-за нестабильного поведения — осужденный часто нарушал порядок. Федулев получил срок за организацию убийств шести своих деловых партнеров и конкурентов по бизнесу и мошенничества. Решение суда еще может обжаловать прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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