Пермский суд смягчил наказание осужденному за убийства бизнесмену

С восьмой попытки ему удалось убедить Чусовской суд Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Чусовской городской суд (Пермский край) удовлетворил ходатайство осужденного на 20 лет уральского бизнесмена Павла Федулева. Он просил перевести его в колонию-поселение.

«Суд разрешил изменить вид исправительного учреждения Павлу Федулеву. С 2008 года бизнесмен отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима №10 Пермского края за убийства и мошенничество», — сообщил «Коммерсант-Урал».

Это была восьмая попытка Федулева смягчить наказание. До этого прокуратура и администрация колонии ему отказывали из-за нестабильного поведения — осужденный часто нарушал порядок.

Федулев получил срок за организацию убийств шести своих деловых партнеров и конкурентов по бизнесу и мошенничества. Решение суда еще может обжаловать прокуратура.