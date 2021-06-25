Суд отказал рейдеру Федулеву в смягчении наказания

Суд отказался смягчить наказание Павла Федулева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Суд отказал в смягчении наказания осужденного на 20 лет за убийства и мошенничество в Свердловской области рейдера Павла Федулева. Об этом сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда Пермского края.

«Об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору — отказано», — говорится на официальном сайте суда. Федулев обращался в суд с просьбой смягчить его наказание. На момент прошения он отбыл две трети срока в колонии строгого режима.

Федулев просит суд направить его в колонию-поселение или назначить ему принудительные работы и освободить. Подсудимый ранее отмечал, что обучается и исправно работает, поэтому имеет право на изменение наказания.

Суд дважды отказывал Федулеву в смягчении наказания. Сейчас он находится в исправительной колонии №10 в Пермском крае. Его осудили за убийство, создание организованной преступной группировки и мошенничество. Часть преступлений он совершил в 2011 году. В 1990-е годы вел рейдерские захваты свердловских предприятий.