Суд отказал рейдеру Федулеву в смягчении наказания

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Предпоследнее слово во время судебного заседания по делу Павла Федулева. Екатеринбург, федулев павел
Суд отказался смягчить наказание Павла Федулева Фото:

Суд отказал в смягчении наказания осужденного на 20 лет за убийства и мошенничество в Свердловской области рейдера Павла Федулева. Об этом сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда Пермского края.

«Об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору — отказано», — говорится на официальном сайте суда. Федулев обращался в суд с просьбой смягчить его наказание. На момент прошения он отбыл две трети срока в колонии строгого режима.

Федулев просит суд направить его в колонию-поселение или назначить ему принудительные работы и освободить. Подсудимый ранее отмечал, что обучается и исправно работает, поэтому имеет право на изменение наказания.

Суд дважды отказывал Федулеву в смягчении наказания. Сейчас он находится в исправительной колонии №10 в Пермском крае. Его осудили за убийство, создание организованной преступной группировки и мошенничество. Часть преступлений он совершил в 2011 году. В 1990-е годы вел рейдерские захваты свердловских предприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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