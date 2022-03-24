Оператор «Северного потока — 2» подаст заявление о банкротстве

25 марта 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

Запрос должен предусматривать, как предполагается, «временный мораторий» на деятельность СП-2 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Компания-оператор российского трубопровода «Северный поток — 2» Nord Stream AG собирается подать заявление на банкротство в Швейцарии. Об этом заявил глава фирмы Маттиас Варниг. «Nord Stream согласно главе Маттиас Варенику подаст заявление на банкротство в Швейцарии», — говорится в немецкой ежедневной газете Stuttgarter Zeitung. По его словам, «в ближайшие дни» компания-оператор Nord Stream 2 AG обратится в суд в Цуге (город Швейцарии) с соответствующим запросом, который должен предусматривать, как предполагается, «временный мораторий» на деятельность. Еще в начале марта руководитель экономического департамента швейцарского кантона Цуг Сильвия Талман-Гут заявила, что компания стала неплатежеспособной. Она сообщила, что это произошло по причине введения санкций США из-за начавшейся спецоперации РФ на Украине. Оператор газопровода официально принадлежит российскому «Газпрому». После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Несмотря на то, что речи об оккупации не идет, США и Евросоюз ввели против РФ ряд ограничений в банковский сфере и экономике. Они коснулись и проекта «Северный поток — 2». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Компания-оператор российского трубопровода «Северный поток — 2» Nord Stream AG собирается подать заявление на банкротство в Швейцарии. Об этом заявил глава фирмы Маттиас Варниг. «Nord Stream согласно главе Маттиас Варенику подаст заявление на банкротство в Швейцарии», — говорится в немецкой ежедневной газете Stuttgarter Zeitung. По его словам, «в ближайшие дни» компания-оператор Nord Stream 2 AG обратится в суд в Цуге (город Швейцарии) с соответствующим запросом, который должен предусматривать, как предполагается, «временный мораторий» на деятельность. Еще в начале марта руководитель экономического департамента швейцарского кантона Цуг Сильвия Талман-Гут заявила, что компания стала неплатежеспособной. Она сообщила, что это произошло по причине введения санкций США из-за начавшейся спецоперации РФ на Украине. Оператор газопровода официально принадлежит российскому «Газпрому». После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Несмотря на то, что речи об оккупации не идет, США и Евросоюз ввели против РФ ряд ограничений в банковский сфере и экономике. Они коснулись и проекта «Северный поток — 2».