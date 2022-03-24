Британцы посмеялись над одиночеством Бориса Джонсона на саммите

25 марта 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Судя по фрагментам из видео, опубликованным газетой Daily Mail, к Джонсону никто из коллег не подходил даже поздороваться Фото: depositphotos.com К британскому премьер-министру Борису Джонсону никто из коллег не подошел перед церемонией фотографирования на экстренном саммите НАТО. Британцы высмеяли одинокого Джонсона, написав комментарии под материалом, опубликованным газетой Daily Mail. «У Бориса нет ни друзей, ни врагов. Только интересы», — прокомментировал один из читателей газеты, пишет РИА «Новости». «Ох, Борис! Невероятно, если подумать, не так давно Великобритания была одной из самых почитаемых и уважаемых стран в мире… Как вы <…> можете принять это?» — поинтересовался читатель из Франции. На кадрах видно, что Борис Джонсон стоит на специально заготовленной для него позиции, но к нему никто не подходит. Даже президент Франции Эммануэль Макрон, подойдя ближе к нему, не поприветствовал премьер-министра Британии, — вместо этого он стал обмениваться рукопожатиями с премьерами Греции, Исландии и ряда других стран. Кроме того, возле премьер-министра Британии образовался круг из участников саммита, которые что-то начали обсуждать. Джонсон в это время неловко стоял в стороне и смотрел на коллег. Экстренный саммит НАТО прошел 24 марта в Брюсселе. По его итогам участники встречи договорились разместить четыре дополнительные боевые группы для укрепления сил обороны и сдерживания России, объявившей о спецоперации на Украине, а также увеличить финансирование военных трат. Украина в саммите не участвовала. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Также, как пояснял российский лидер, РФ предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

К британскому премьер-министру Борису Джонсону никто из коллег не подошел перед церемонией фотографирования на экстренном саммите НАТО. Британцы высмеяли одинокого Джонсона, написав комментарии под материалом, опубликованным газетой Daily Mail. «У Бориса нет ни друзей, ни врагов. Только интересы», — прокомментировал один из читателей газеты, пишет РИА «Новости». «Ох, Борис! Невероятно, если подумать, не так давно Великобритания была одной из самых почитаемых и уважаемых стран в мире… Как вы <…> можете принять это?» — поинтересовался читатель из Франции. На кадрах видно, что Борис Джонсон стоит на специально заготовленной для него позиции, но к нему никто не подходит. Даже президент Франции Эммануэль Макрон, подойдя ближе к нему, не поприветствовал премьер-министра Британии, — вместо этого он стал обмениваться рукопожатиями с премьерами Греции, Исландии и ряда других стран. Кроме того, возле премьер-министра Британии образовался круг из участников саммита, которые что-то начали обсуждать. Джонсон в это время неловко стоял в стороне и смотрел на коллег. Экстренный саммит НАТО прошел 24 марта в Брюсселе. По его итогам участники встречи договорились разместить четыре дополнительные боевые группы для укрепления сил обороны и сдерживания России, объявившей о спецоперации на Украине, а также увеличить финансирование военных трат. Украина в саммите не участвовала. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Также, как пояснял российский лидер, РФ предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам.