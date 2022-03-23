Украина отказалась от участия в саммите НАТО по ее безопасности

24 марта 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Украина не будет принимать участие в саммите НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Делегация Киева не будет принимать участие в саммите НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Политик признался, что не ожидает «жестких» и «радикальных» решений по итогам встречи. «Мы не принимаем участие в этом саммите, физически там не будет украинской делегации», — сказал министр в эфире телеканала «Украина-24». Говоря о возможных итогах встречи, Кулеба признался, что не ожидает «жестких» и «радикальных» решений, однако, по его мнению, «результат, несомненно, будет, просто со временем». Глава украинского МИДа назвал «революционной» инициативу о направлении миротворцев на Украину. Однако, заметил он, для ее реализации «необходим консенсус всех членов альянса», которого, по его словам, сейчас нет. О внеочередном саммите в Брюсселе по вопросам Украины объявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что в ходе встречи будет требовать нарастить присутствие НАТО в своей стране. Сообщалось, что президент США Джо Байден после этого отправится в Польшу, чтобы провести переговоры в Варшаве с главой страны Анджей Дудой в связи с ситуацией на Украине. Власти Украины добиваются вмешательства НАТО. После того, как министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине, советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал ее слова провокацией. Столтенберг заявил, что НАТО не отправит миротворческий контингент на Украину, чтобы не дать вооруженному конфликту выйти за пределы страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Делегация Киева не будет принимать участие в саммите НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Политик признался, что не ожидает «жестких» и «радикальных» решений по итогам встречи. «Мы не принимаем участие в этом саммите, физически там не будет украинской делегации», — сказал министр в эфире телеканала «Украина-24». Говоря о возможных итогах встречи, Кулеба признался, что не ожидает «жестких» и «радикальных» решений, однако, по его мнению, «результат, несомненно, будет, просто со временем». Глава украинского МИДа назвал «революционной» инициативу о направлении миротворцев на Украину. Однако, заметил он, для ее реализации «необходим консенсус всех членов альянса», которого, по его словам, сейчас нет. О внеочередном саммите в Брюсселе по вопросам Украины объявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что в ходе встречи будет требовать нарастить присутствие НАТО в своей стране. Сообщалось, что президент США Джо Байден после этого отправится в Польшу, чтобы провести переговоры в Варшаве с главой страны Анджей Дудой в связи с ситуацией на Украине. Власти Украины добиваются вмешательства НАТО. После того, как министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине, советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал ее слова провокацией. Столтенберг заявил, что НАТО не отправит миротворческий контингент на Украину, чтобы не дать вооруженному конфликту выйти за пределы страны.