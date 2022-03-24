Российским аптекам грозит штраф за продажу лекарств без рецепта

25 марта 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

Около 70% препаратов назначаются врачами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аптеки должны внимательно следить за тем, чтобы продажи лекарственных препаратов осуществлялись строго по рецептам, иначе им грозят крупные штрафы или приостановка их деятельности. Росздравнадзор разошлет письмо с таким содержанием руководителям аптек 25 марта. «Люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьюторы не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — сказали «Известиям» в ведомстве. В Росздравнадзоре объяснили, что такая практика приводит к тому, что все лекарства люди быстро раскупают, а аптеки не успевают восполнять запасы. Из-за этого и возникает искусственный дефицит медикаментов. Сотрудники ведомства сообщили, что в случае нарушения этого постановления последует наказание в виде штрафов от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц. На сегодняшний день около 70% препаратов можно приобрести только при наличии рецепта, сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Ажиотажный спрос на лекарства возник из-за начала спецоперации РФ на Украине (24 февраля), и, как следствие, санкций со стороны Запада. Согласно статистике аналитической компании DSM Group, объем продаж лекарств в России увеличился на 50% в период с 24 февраля по 6 марта. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Аптеки должны внимательно следить за тем, чтобы продажи лекарственных препаратов осуществлялись строго по рецептам, иначе им грозят крупные штрафы или приостановка их деятельности. Росздравнадзор разошлет письмо с таким содержанием руководителям аптек 25 марта. «Люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьюторы не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — сказали «Известиям» в ведомстве. В Росздравнадзоре объяснили, что такая практика приводит к тому, что все лекарства люди быстро раскупают, а аптеки не успевают восполнять запасы. Из-за этого и возникает искусственный дефицит медикаментов. Сотрудники ведомства сообщили, что в случае нарушения этого постановления последует наказание в виде штрафов от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц. На сегодняшний день около 70% препаратов можно приобрести только при наличии рецепта, сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Ажиотажный спрос на лекарства возник из-за начала спецоперации РФ на Украине (24 февраля), и, как следствие, санкций со стороны Запада. Согласно статистике аналитической компании DSM Group, объем продаж лекарств в России увеличился на 50% в период с 24 февраля по 6 марта. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами.