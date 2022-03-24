Российским аптекам грозит штраф за продажу лекарств без рецепта

Аптеки должны внимательно следить за тем, чтобы продажи лекарственных препаратов осуществлялись строго по рецептам, иначе им грозят крупные штрафы или приостановка их деятельности. Росздравнадзор разошлет письмо с таким содержанием руководителям аптек 25 марта.
«Люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьюторы не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — сказали «Известиям» в ведомстве. В Росздравнадзоре объяснили, что такая практика приводит к тому, что все лекарства люди быстро раскупают, а аптеки не успевают восполнять запасы. Из-за этого и возникает искусственный дефицит медикаментов.
Сотрудники ведомства сообщили, что в случае нарушения этого постановления последует наказание в виде штрафов от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц. На сегодняшний день около 70% препаратов можно приобрести только при наличии рецепта, сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.
Аптеки должны внимательно следить за тем, чтобы продажи лекарственных препаратов осуществлялись строго по рецептам, иначе им грозят крупные штрафы или приостановка их деятельности. Росздравнадзор разошлет письмо с таким содержанием руководителям аптек 25 марта. «Люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьюторы не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — сказали «Известиям» в ведомстве. В Росздравнадзоре объяснили, что такая практика приводит к тому, что все лекарства люди быстро раскупают, а аптеки не успевают восполнять запасы. Из-за этого и возникает искусственный дефицит медикаментов. Сотрудники ведомства сообщили, что в случае нарушения этого постановления последует наказание в виде штрафов от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц. На сегодняшний день около 70% препаратов можно приобрести только при наличии рецепта, сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Ажиотажный спрос на лекарства возник из-за начала спецоперации РФ на Украине (24 февраля), и, как следствие, санкций со стороны Запада. Согласно статистике аналитической компании DSM Group, объем продаж лекарств в России увеличился на 50% в период с 24 февраля по 6 марта. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами.