В России хотят создать госмагазины с фиксированными ценами

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Полки с крупами, макаронами и сахаром в
Уполномоченный по правам ребенка предложила создать магазины фиксированных цен Фото:
новость из сюжета
Цены на продукты в России

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с инициативой создать государственные торговые сети с фиксированными ценами. Соответствующее обращение она направила в Минпромторг, Минсельхоз и на имя первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова

«Считаю необходимым разработать регламент учреждения и работы государственных торговых сетей с фиксированными ценами для продажи продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, детских товаров без торговой наценки», — приводит цитату из обращения RT.

По мнению Волынец, подобные меры обезопасят население от завышенных цен. Уполномоченный по правам ребенка планирует направить обращения в профильные комитеты Госдумы.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам городов и районов установить систему постоянного мониторинга цен на продукты, товары первой необходимости и лекарства. Россияне начали экстренно скупать продукты в связи с санкциями, которые западные страны ввели в знак несогласия с проведением спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не скупать гречку и сахар впрок, так как там могут «завестись жучки».

Глава государства Владимир Путин заявил, что из-за санкций никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран.

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с инициативой создать государственные торговые сети с фиксированными ценами. Соответствующее обращение она направила в Минпромторг, Минсельхоз и на имя первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова «Считаю необходимым разработать регламент учреждения и работы государственных торговых сетей с фиксированными ценами для продажи продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, детских товаров без торговой наценки», — приводит цитату из обращения RT. По мнению Волынец, подобные меры обезопасят население от завышенных цен. Уполномоченный по правам ребенка планирует направить обращения в профильные комитеты Госдумы. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам городов и районов установить систему постоянного мониторинга цен на продукты, товары первой необходимости и лекарства. Россияне начали экстренно скупать продукты в связи с санкциями, которые западные страны ввели в знак несогласия с проведением спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не скупать гречку и сахар впрок, так как там могут «завестись жучки». Глава государства Владимир Путин заявил, что из-за санкций никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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