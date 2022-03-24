Медведев оценил вероятность возвращения смертной казни в России. «Ограничений больше нет»

25 марта 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев: ограничений на смертную казнь теперь нет, все будет зависеть от ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ограничений для возвращения смертной казни в России больше нет, однако все будет зависеть от нынешней обстановки — мораторий может остаться в том случае, если все будет спокойно, или же его пересмотрят при надобности. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. «Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Как минимум можно сказать следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — сказал Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости». Он отметил, что вопрос является очень сложным. По словам Медведева, эта тема касается не только правовой, но и нравственной составляющей. Он подчеркнул, что на эту тему есть руководящие разъяснения Конституционного суда, есть его правовая позиция. Однако, по его словам, даже его решения — это не священное писание, так как они могут меняться. Дмитрий Медведев напомнил, что, несмотря на отмену смертной казни после войны, в скором времени смертная казнь была восстановлена. Он объяснил, что это было сделано из-за резкого роста числа насильственных преступлений. Бывший президент России в заключении сказал, что не знает, что будет в будущем по поводу этой темы. Ранее заместитель председателя Совета безопасности высказал мнение по поводу приостановки членства России в Совете Европы. По его словам, это станет хорошей возможностью для возвращения в стране смертной казни для опаснейших преступников. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова высказала обратную точку зрения. Тем не менее, в telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме предложили инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ограничений для возвращения смертной казни в России больше нет, однако все будет зависеть от нынешней обстановки — мораторий может остаться в том случае, если все будет спокойно, или же его пересмотрят при надобности. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. «Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Как минимум можно сказать следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — сказал Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости». Он отметил, что вопрос является очень сложным. По словам Медведева, эта тема касается не только правовой, но и нравственной составляющей. Он подчеркнул, что на эту тему есть руководящие разъяснения Конституционного суда, есть его правовая позиция. Однако, по его словам, даже его решения — это не священное писание, так как они могут меняться. Дмитрий Медведев напомнил, что, несмотря на отмену смертной казни после войны, в скором времени смертная казнь была восстановлена. Он объяснил, что это было сделано из-за резкого роста числа насильственных преступлений. Бывший президент России в заключении сказал, что не знает, что будет в будущем по поводу этой темы. Ранее заместитель председателя Совета безопасности высказал мнение по поводу приостановки членства России в Совете Европы. По его словам, это станет хорошей возможностью для возвращения в стране смертной казни для опаснейших преступников. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова высказала обратную точку зрения. Тем не менее, в telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме предложили инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений.