Москалькова высказалась о возврате смертной казни из-за санкций

Омбудсмен заявила, что приостановка членства в Совете Европы не повлияет на меры наказания преступников в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В России не станут возвращать смертную казнь, как предположил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев после временного выхода РФ из Совета Европы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь», — сообщила омбудсмен. Информацию приводит РИА «Новости».

После того как началась спецоперация на Украине Совет Европы заявил, что права России в организации временно приостановлены. На это заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что это хорошая возможность восстановить смертную казнь для опаснейших преступников.