В ФРГ признали возможность платить за российский газ рублями

25 марта 2022 в 07:39 Размер текста - 17 +

Теоретически Германия могла бы расплачиваться с Россией в рублях, заявил Клаус Эрнст Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия может платить за российский газ в рублях, однако это будет нарушением введенных ранее санкций против Банка России. Об этом сообщил глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст. «Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», — сказал Эрнст в беседе с РБК. Ранее страны Запада ввели санкции против российского нефтегазового сектора из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад ввел бы санкции и без проведения спецоперации. Президент отметил, что граждане России не останутся без помощи государства. В качестве ответных мер Россия начала продавать недружественным странам нефть и газ за рубли. Экономисты считают, что этот шаг позволит укрепить курс рубля, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия может платить за российский газ в рублях, однако это будет нарушением введенных ранее санкций против Банка России. Об этом сообщил глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст. «Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», — сказал Эрнст в беседе с РБК. Ранее страны Запада ввели санкции против российского нефтегазового сектора из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад ввел бы санкции и без проведения спецоперации. Президент отметил, что граждане России не останутся без помощи государства. В качестве ответных мер Россия начала продавать недружественным странам нефть и газ за рубли. Экономисты считают, что этот шаг позволит укрепить курс рубля, пишет RT.