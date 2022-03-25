В ФРГ признали возможность платить за российский газ рублями

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Теоретически Германия могла бы расплачиваться с Россией в рублях, заявил Клаус Эрнст Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Германия может платить за российский газ в рублях, однако это будет нарушением введенных ранее санкций против Банка России. Об этом сообщил глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.

«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», — сказал Эрнст в беседе с РБК.

Ранее страны Запада ввели санкции против российского нефтегазового сектора из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад ввел бы санкции и без проведения спецоперации. Президент отметил, что граждане России не останутся без помощи государства. В качестве ответных мер Россия начала продавать недружественным странам нефть и газ за рубли. Экономисты считают, что этот шаг позволит укрепить курс рубля, пишет RT.

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Германия может платить за российский газ в рублях, однако это будет нарушением введенных ранее санкций против Банка России. Об этом сообщил глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст. «Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», — сказал Эрнст в беседе с РБК. Ранее страны Запада ввели санкции против российского нефтегазового сектора из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад ввел бы санкции и без проведения спецоперации. Президент отметил, что граждане России не останутся без помощи государства. В качестве ответных мер Россия начала продавать недружественным странам нефть и газ за рубли. Экономисты считают, что этот шаг позволит укрепить курс рубля, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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