На курганской границе задержали тюменскую рыбу

Рыбу везли из Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Через Курганскую область пытались незаконно провезти в Казахстан 1,5 тонны мороженого карпа. Машина следовала из Тюменской области. Данная информация была размещена 25 марта на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На российско—казахстанском участке Государственной границы РФ в пункте предварительного уведомления „Петухово“, расположенном на 444 км трассы Иртыш (Курганская область), была остановлена машина, перевозившая 1,5 тонны мороженого карпа. Машина следовали из Тюменской области в город Петропавловск Республики Казахстан» — указано в сообщении.

Машину помогли обнаружить сотрудники таможни и пограничного управления. Было выявлено, что у перевозчика отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы. Машину вернули в пункт отправления для оформления документов. Перевозчика, который является жителем Казахстана, оштрафовали за перевозку продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов.