На курганской границе задержали тюменскую рыбу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, морепродукты, замороженная рыба, опт, розница, оптовая
Рыбу везли из Тюменской области Фото:

Через Курганскую область пытались незаконно провезти в Казахстан 1,5 тонны мороженого карпа. Машина следовала из Тюменской области. Данная информация была размещена 25 марта на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На российско—казахстанском участке Государственной границы РФ в пункте предварительного уведомления „Петухово“, расположенном на 444 км трассы Иртыш (Курганская область), была остановлена машина, перевозившая 1,5 тонны мороженого карпа. Машина следовали из Тюменской области в город Петропавловск Республики Казахстан» — указано в сообщении.

Машину помогли обнаружить сотрудники таможни и пограничного управления. Было выявлено, что у перевозчика отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы. Машину вернули в пункт отправления для оформления документов. Перевозчика, который является жителем Казахстана, оштрафовали за перевозку продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Через Курганскую область пытались незаконно провезти в Казахстан 1,5 тонны мороженого карпа. Машина следовала из Тюменской области. Данная информация была размещена 25 марта на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На российско—казахстанском участке Государственной границы РФ в пункте предварительного уведомления „Петухово“, расположенном на 444 км трассы Иртыш (Курганская область), была остановлена машина, перевозившая 1,5 тонны мороженого карпа. Машина следовали из Тюменской области в город Петропавловск Республики Казахстан» — указано в сообщении. Машину помогли обнаружить сотрудники таможни и пограничного управления. Было выявлено, что у перевозчика отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы. Машину вернули в пункт отправления для оформления документов. Перевозчика, который является жителем Казахстана, оштрафовали за перевозку продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...