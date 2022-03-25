В Госдуме хотят изменить дизайн российского паспорта

Российский паспорт нужно проиллюстрировать ключевыми историко-культурными событиями страны. Таким образом можно популяризировать историю России, в первую очередь — для молодежи, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«В ближайшее время … разработаем и предложим наш проект дизайна паспорта», — сообщил он РИА «Новости». По мнению Хамзаева, паспорт для россиянина должен стать не просто главным документом, а еще и «содержать экскурс в богатую культуру» страны.
Он отметил, что в паспорте можно отразить победу в Великой Отечественной войне, освоение советскими гражданами космоса, историю создания Большого Театра, подвиги легендарных полководцев разных эпох. Кроме того, туда можно внести информацию о многонациональности России и ее географии.
Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой рассказал о проекте по внедрению электронных паспортов в стране. По его словам, документ будет выдаваться в виде пластиковой карты. Электронный паспорт обеспечит граждан электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам». С 2023 года такой эксперимент будет внедрен в трех регионах России. С 1 июля нынешнего года российский паспорт можно будет оформить за пять дней. Норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем.
Российский паспорт нужно проиллюстрировать ключевыми историко-культурными событиями страны. Таким образом можно популяризировать историю России, в первую очередь — для молодежи, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «В ближайшее время … разработаем и предложим наш проект дизайна паспорта», — сообщил он РИА «Новости». По мнению Хамзаева, паспорт для россиянина должен стать не просто главным документом, а еще и «содержать экскурс в богатую культуру» страны. Он отметил, что в паспорте можно отразить победу в Великой Отечественной войне, освоение советскими гражданами космоса, историю создания Большого Театра, подвиги легендарных полководцев разных эпох. Кроме того, туда можно внести информацию о многонациональности России и ее географии. Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой рассказал о проекте по внедрению электронных паспортов в стране. По его словам, документ будет выдаваться в виде пластиковой карты. Электронный паспорт обеспечит граждан электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам». С 2023 года такой эксперимент будет внедрен в трех регионах России. С 1 июля нынешнего года российский паспорт можно будет оформить за пять дней. Норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем.