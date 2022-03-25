В Госдуме хотят изменить дизайн российского паспорта

25 марта 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

С помощью паспорта депутаты хотят популяризировать российскую историю Фото: Илья Московец © URA.RU Российский паспорт нужно проиллюстрировать ключевыми историко-культурными событиями страны. Таким образом можно популяризировать историю России, в первую очередь — для молодежи, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «В ближайшее время … разработаем и предложим наш проект дизайна паспорта», — сообщил он РИА «Новости». По мнению Хамзаева, паспорт для россиянина должен стать не просто главным документом, а еще и «содержать экскурс в богатую культуру» страны. Он отметил, что в паспорте можно отразить победу в Великой Отечественной войне, освоение советскими гражданами космоса, историю создания Большого Театра, подвиги легендарных полководцев разных эпох. Кроме того, туда можно внести информацию о многонациональности России и ее географии. Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой рассказал о проекте по внедрению электронных паспортов в стране. По его словам, документ будет выдаваться в виде пластиковой карты. Электронный паспорт обеспечит граждан электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам». С 2023 года такой эксперимент будет внедрен в трех регионах России. С 1 июля нынешнего года российский паспорт можно будет оформить за пять дней. Норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский паспорт нужно проиллюстрировать ключевыми историко-культурными событиями страны. Таким образом можно популяризировать историю России, в первую очередь — для молодежи, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «В ближайшее время … разработаем и предложим наш проект дизайна паспорта», — сообщил он РИА «Новости». По мнению Хамзаева, паспорт для россиянина должен стать не просто главным документом, а еще и «содержать экскурс в богатую культуру» страны. Он отметил, что в паспорте можно отразить победу в Великой Отечественной войне, освоение советскими гражданами космоса, историю создания Большого Театра, подвиги легендарных полководцев разных эпох. Кроме того, туда можно внести информацию о многонациональности России и ее географии. Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой рассказал о проекте по внедрению электронных паспортов в стране. По его словам, документ будет выдаваться в виде пластиковой карты. Электронный паспорт обеспечит граждан электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам». С 2023 года такой эксперимент будет внедрен в трех регионах России. С 1 июля нынешнего года российский паспорт можно будет оформить за пять дней. Норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем.