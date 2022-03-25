Карту «Мир» отключили от Apple Pay

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Карты «Мир» отключат от Apple Pay в ближайшие дни Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Платежный сервис Apple Pay перестал сотрудничать с российской картой «Мир». Об этом сообщили в компании Apple.

«Мы приостанавливаем поддержку карт „Мир“ в платежном сервисе Apple Pay. Уже загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни», — передает РИА «Новости» сообщение Apple.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, платежные системы Visa и MasterCard заявили о приостановке работы в России, пишет «Правда.ру». Компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay в России.

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Платежный сервис Apple Pay перестал сотрудничать с российской картой «Мир». Об этом сообщили в компании Apple. «Мы приостанавливаем поддержку карт „Мир“ в платежном сервисе Apple Pay. Уже загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни», — передает РИА «Новости» сообщение Apple. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, платежные системы Visa и MasterCard заявили о приостановке работы в России, пишет «Правда.ру». Компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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