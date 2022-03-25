Карту «Мир» отключили от Apple Pay

Платежный сервис Apple Pay перестал сотрудничать с российской картой «Мир». Об этом сообщили в компании Apple.
«Мы приостанавливаем поддержку карт „Мир“ в платежном сервисе Apple Pay. Уже загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни», — передает РИА «Новости» сообщение Apple.
Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, платежные системы Visa и MasterCard заявили о приостановке работы в России, пишет «Правда.ру». Компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay в России.
Платежный сервис Apple Pay перестал сотрудничать с российской картой «Мир». Об этом сообщили в компании Apple. «Мы приостанавливаем поддержку карт „Мир“ в платежном сервисе Apple Pay. Уже загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни», — передает РИА «Новости» сообщение Apple. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, платежные системы Visa и MasterCard заявили о приостановке работы в России, пишет «Правда.ру». Компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay в России.