Полпред Якушев в Кургане дал поручение из-за западных санкций

22 марта 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев (справа) поручил заменять европейских поставщиков на российских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Полпред в УрФО Владимир Якушев дал задание максимально заменять поставщиков из Европы российскими компаниями. Об этом он заявил во время визита в Курган, передает корреспондент URA.RU. Тему импортозамещения уральский полпред поднял во время выступления Наркиса Галиаскарова, который руководит Курганским заводом комплексных технологий (на базе этого предприятия создан Курганский индустриальный парк). Галиаскаров рассказал Владимиру Якушеву и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову о достижениях резидентов парка. В частности, «Курганский приборостроительный завод» за прошлой год смог добиться выручки в 700 млн рублей. Якушев заинтересовался, какой объем комплектующих резиденты парка закупают в Европе. «Порядка 25% комплектующих в среднем по резидентам импортные. Есть проблема по изготовлению трубной продукции. Два компонента поставляют на теплоизоляцию труб. Прорабатываем вопрос по замещению этого поставщика», — доложил Наркис Галиаскаров. Полпред предложил рассмотреть, в первую очередь, российские компании. «Надо находить наши компании, ставить задачу по импортозамещению», — добавил Владимир Якушев. Напомним, ряд иностранных компаний приостановил деятельность в России из-за того, что на Украине 24 февраля началась спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации. США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. Президент Владимир Путин назвал эти меры, направленные на ухудшение жизней миллионов людей, актом агрессии, а также одним из способов ведения против россиян экономической войны. Ранее URA.RU сообщало, что в Курган с визитом прибыл полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он побывал на стройке детской поликлиники в микрорайоне Заозерный, в планах у полпреда также совещание с аграриями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полпред в УрФО Владимир Якушев дал задание максимально заменять поставщиков из Европы российскими компаниями. Об этом он заявил во время визита в Курган, передает корреспондент URA.RU. Тему импортозамещения уральский полпред поднял во время выступления Наркиса Галиаскарова, который руководит Курганским заводом комплексных технологий (на базе этого предприятия создан Курганский индустриальный парк). Галиаскаров рассказал Владимиру Якушеву и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову о достижениях резидентов парка. В частности, «Курганский приборостроительный завод» за прошлой год смог добиться выручки в 700 млн рублей. Якушев заинтересовался, какой объем комплектующих резиденты парка закупают в Европе. «Порядка 25% комплектующих в среднем по резидентам импортные. Есть проблема по изготовлению трубной продукции. Два компонента поставляют на теплоизоляцию труб. Прорабатываем вопрос по замещению этого поставщика», — доложил Наркис Галиаскаров. Полпред предложил рассмотреть, в первую очередь, российские компании. «Надо находить наши компании, ставить задачу по импортозамещению», — добавил Владимир Якушев. Напомним, ряд иностранных компаний приостановил деятельность в России из-за того, что на Украине 24 февраля началась спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации. США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. Президент Владимир Путин назвал эти меры, направленные на ухудшение жизней миллионов людей, актом агрессии, а также одним из способов ведения против россиян экономической войны. Ранее URA.RU сообщало, что в Курган с визитом прибыл полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он побывал на стройке детской поликлиники в микрорайоне Заозерный, в планах у полпреда также совещание с аграриями.