24 марта 2022
23 марта 2022

В ЯНАО ожидаются ветреные, но теплые выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, зима, причал, сосули, сосульки, капель, весна
Потеплеет до -3 градусов Фото:

В выходные в ЯНАО потеплеет до -3 градусов. Однако ожидается метель и порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

В субботу днем потеплеет до -3 градусов, но местами температура понизится до -13 градусов. Ночью в западных районах Ямала столбики термометров опустятся до -23 градусов, а в некоторых районах до -5. Ожидается небольшой снег, по западу — без осадков, в отдельный районах метель. Местами порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

В воскресенье ожидается -8…-13 градусов, местами -3. Ветер северо-западный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до -18…-23 градусов.

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В выходные в ЯНАО потеплеет до -3 градусов. Однако ожидается метель и порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. В субботу днем потеплеет до -3 градусов, но местами температура понизится до -13 градусов. Ночью в западных районах Ямала столбики термометров опустятся до -23 градусов, а в некоторых районах до -5. Ожидается небольшой снег, по западу — без осадков, в отдельный районах метель. Местами порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. В воскресенье ожидается -8…-13 градусов, местами -3. Ветер северо-западный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до -18…-23 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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