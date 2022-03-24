В ЯНАО ожидаются ветреные, но теплые выходные

Потеплеет до -3 градусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В выходные в ЯНАО потеплеет до -3 градусов. Однако ожидается метель и порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

В субботу днем потеплеет до -3 градусов, но местами температура понизится до -13 градусов. Ночью в западных районах Ямала столбики термометров опустятся до -23 градусов, а в некоторых районах до -5. Ожидается небольшой снег, по западу — без осадков, в отдельный районах метель. Местами порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

В воскресенье ожидается -8…-13 градусов, местами -3. Ветер северо-западный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до -18…-23 градусов.