Володин: сенатор, сообщивший о смерти Жириновского, должен уйти 25 марта 2022 в 14:33 Размер текста - 17 + Александр Пронюшкин должен уйти в отставку, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил уйти в отставку сенатору от ЛДПР Александру Пронюшкину, который сообщил фейковую информацию о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Свое обращение Володин опубликовал в telegram-канале. «Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», — написал Володин. Ранее СМИ начали сообщать о смерти Жириновского после глубокой комы. Информацию о смерти подтвердил сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин. Однако Володин опроверг смерть политика. После этого Пронюшкин удалил пост с информацией о смерти и извинился. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил уйти в отставку сенатору от ЛДПР Александру Пронюшкину, который сообщил фейковую информацию о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Свое обращение Володин опубликовал в telegram-канале. «Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», — написал Володин. Ранее СМИ начали сообщать о смерти Жириновского после глубокой комы. Информацию о смерти подтвердил сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин. Однако Володин опроверг смерть политика. После этого Пронюшкин удалил пост с информацией о смерти и извинился. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям