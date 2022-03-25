Володин: сенатор, сообщивший о смерти Жириновского, должен уйти

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Организационное собрание фракции политической партии
Александр Пронюшкин должен уйти в отставку, считает Вячеслав Володин Фото:

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил уйти в отставку сенатору от ЛДПР Александру Пронюшкину, который сообщил фейковую информацию о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Свое обращение Володин опубликовал в telegram-канале.

«Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», — написал Володин.

Ранее СМИ начали сообщать о смерти Жириновского после глубокой комы. Информацию о смерти подтвердил сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин. Однако Володин опроверг смерть политика. После этого Пронюшкин удалил пост с информацией о смерти и извинился.

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил уйти в отставку сенатору от ЛДПР Александру Пронюшкину, который сообщил фейковую информацию о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Свое обращение Володин опубликовал в telegram-канале. «Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», — написал Володин. Ранее СМИ начали сообщать о смерти Жириновского после глубокой комы. Информацию о смерти подтвердил сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин. Однако Володин опроверг смерть политика. После этого Пронюшкин удалил пост с информацией о смерти и извинился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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