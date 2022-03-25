Лавров заявил о тотальной войне против России

25 марта 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Запад ведет войну против России, считает Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад объявил России тотальную, гибридную войну. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну. Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда они говорят, что хотят сделать с Российской Федерацией», — передает РИА «Новости» слова Лаврова. Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель действий российской армии — завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. После этого США и страны Евросоюза ввели масштабные санкции против экономического и банковского сектора России. В Кремле заявили, что действия Запада аналогичны объявлению войны. Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что Запад ввел бы санкции в любом случае. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запад объявил России тотальную, гибридную войну. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну. Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда они говорят, что хотят сделать с Российской Федерацией», — передает РИА «Новости» слова Лаврова. Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель действий российской армии — завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. После этого США и страны Евросоюза ввели масштабные санкции против экономического и банковского сектора России. В Кремле заявили, что действия Запада аналогичны объявлению войны. Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что Запад ввел бы санкции в любом случае.