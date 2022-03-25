Кремль: вопросы гарантий безопасности для РФ требуют переоценки

Вопросы гарантий безопасности для России требуют переоценки. Пока трудно говорить о том, что переговоры по этому поводу между РФ и США будут возобновлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Реальность поменялась кардинально. Это потребует новых подходов. Пока трудно говорить о каких-то перспективах. Требуется серьезная переоценка», — отметил Песков.
Накануне посол США в России Джон Салливан выразил надежду, что переговоры по гарантиям безопасности между двумя странами возобновятся. Вместе с тем помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в условиях сложившейся ситуации в мире на кону стоит само существование Российской Федерации.
Вопросы гарантий безопасности для России требуют переоценки. Пока трудно говорить о том, что переговоры по этому поводу между РФ и США будут возобновлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Реальность поменялась кардинально. Это потребует новых подходов. Пока трудно говорить о каких-то перспективах. Требуется серьезная переоценка», — отметил Песков. Накануне посол США в России Джон Салливан выразил надежду, что переговоры по гарантиям безопасности между двумя странами возобновятся. Вместе с тем помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в условиях сложившейся ситуации в мире на кону стоит само существование Российской Федерации.