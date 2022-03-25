Кремль: вопросы гарантий безопасности для РФ требуют переоценки 25 марта 2022 в 15:22 Размер текста - 17 + Тема гарантий безопасности для России требует переоценки, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопросы гарантий безопасности для России требуют переоценки. Пока трудно говорить о том, что переговоры по этому поводу между РФ и США будут возобновлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Реальность поменялась кардинально. Это потребует новых подходов. Пока трудно говорить о каких-то перспективах. Требуется серьезная переоценка», — отметил Песков. Накануне посол США в России Джон Салливан выразил надежду, что переговоры по гарантиям безопасности между двумя странами возобновятся. Вместе с тем помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в условиях сложившейся ситуации в мире на кону стоит само существование Российской Федерации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Вопросы гарантий безопасности для России требуют переоценки. Пока трудно говорить о том, что переговоры по этому поводу между РФ и США будут возобновлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Реальность поменялась кардинально. Это потребует новых подходов. Пока трудно говорить о каких-то перспективах. Требуется серьезная переоценка», — отметил Песков. Накануне посол США в России Джон Салливан выразил надежду, что переговоры по гарантиям безопасности между двумя странами возобновятся. Вместе с тем помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в условиях сложившейся ситуации в мире на кону стоит само существование Российской Федерации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям