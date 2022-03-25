Кремль: вопросы гарантий безопасности для РФ требуют переоценки

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Тема гарантий безопасности для России требует переоценки, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

Вопросы гарантий безопасности для России требуют переоценки. Пока трудно говорить о том, что переговоры по этому поводу между РФ и США будут возобновлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Реальность поменялась кардинально. Это потребует новых подходов. Пока трудно говорить о каких-то перспективах. Требуется серьезная переоценка», — отметил Песков.

Накануне посол США в России Джон Салливан выразил надежду, что переговоры по гарантиям безопасности между двумя странами возобновятся. Вместе с тем помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в условиях сложившейся ситуации в мире на кону стоит само существование Российской Федерации.

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Вопросы гарантий безопасности для России требуют переоценки. Пока трудно говорить о том, что переговоры по этому поводу между РФ и США будут возобновлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Реальность поменялась кардинально. Это потребует новых подходов. Пока трудно говорить о каких-то перспективах. Требуется серьезная переоценка», — отметил Песков. Накануне посол США в России Джон Салливан выразил надежду, что переговоры по гарантиям безопасности между двумя странами возобновятся. Вместе с тем помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в условиях сложившейся ситуации в мире на кону стоит само существование Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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