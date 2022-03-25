Россия подала иск к газете La Stampa, распространившую фото URA.RU для фейка

25 марта 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

La Stampa обвинили в подстрекательстве к убийству Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол России в Италии Сергей Разов заявил, что подал иск в прокуратуру на итальянскую газету La Stampa. Издание распространило фото URA.RU ради фейка и выпустила материал с рассуждениями о возможности и необходимости убийства президента России Владимира Путина. «La Stampa 22 марта опубликовала статью под заголовком „Если убийство тирана — единственный выход“. В статье говорилось, что если все другие варианты не смогут остановить российскую спецоперацию на Украине, то единственным решением будет убийство президента», — пишет Reuters. Сергей Разов сообщил журналистам, что подал иск в римскую прокуратуру против главного редактора La Stampa Массимо Джаннини и журналиста-автора статьи Доменико Куирико. Сотрудников газеты обвиняют в «подстрекательстве к совершению преступления», в соответствии со ст. 414 Уголовного кодекса Италии. Ранее La Stampa использовала на первой полосе фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко ради фейка. Газета выдала атаку ВСУ за действия армии РФ на Украине и опубликовала снимок с места попадания ракеты «Точка-У» в Донецке. На Украине с 24 февраля проходит спецоперация. Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, военные должны избавить людей в Донбассе от геноцида и издевательств со стороны украинских националистов. Москва предлагала Украине вывести войска из Донбасса и предотвратить спецоперацию, но Киев отказался, сообщал президент РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посол России в Италии Сергей Разов заявил, что подал иск в прокуратуру на итальянскую газету La Stampa. Издание распространило фото URA.RU ради фейка и выпустила материал с рассуждениями о возможности и необходимости убийства президента России Владимира Путина. «La Stampa 22 марта опубликовала статью под заголовком „Если убийство тирана — единственный выход“. В статье говорилось, что если все другие варианты не смогут остановить российскую спецоперацию на Украине, то единственным решением будет убийство президента», — пишет Reuters. Сергей Разов сообщил журналистам, что подал иск в римскую прокуратуру против главного редактора La Stampa Массимо Джаннини и журналиста-автора статьи Доменико Куирико. Сотрудников газеты обвиняют в «подстрекательстве к совершению преступления», в соответствии со ст. 414 Уголовного кодекса Италии. Ранее La Stampa использовала на первой полосе фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко ради фейка. Газета выдала атаку ВСУ за действия армии РФ на Украине и опубликовала снимок с места попадания ракеты «Точка-У» в Донецке. На Украине с 24 февраля проходит спецоперация. Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, военные должны избавить людей в Донбассе от геноцида и издевательств со стороны украинских националистов. Москва предлагала Украине вывести войска из Донбасса и предотвратить спецоперацию, но Киев отказался, сообщал президент РФ.