Пермскую элиту познакомили с новым главой регионального суда

Александр Суханкин занял пост председателя Пермского краевого суда Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае в должность вступил новый председатель регионального суда Александр Суханкин. Поздравить его на торжественную церемонию приехали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, спикер ЗС Валерий Сухих, главы пермских управлений ФСБ, СК, МВД, прокуратуры и другие представители региональной элиты. Они обещали поддержку новому руководителю суда, который приехал из Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.

«Мы готовы к межведомственному взаимодействию, мы делаем все, чтобы судебная система укреплялась. Это решение кадровых проблем института мировых судей, материально-техническое обеспечение их работы, поддержка и развитие институтов медиации… Мы, жители Пермского края, убеждены, что, кто сюда приезжает, становится пермяком, так что вы уже пермяк. И как пермяк пермяку, я говорю вам: „Добро пожаловать“», — обратился Махонин к новому председателю краевого суда.

Суханкин поблагодарил пришедших за слова поддержки. «В работе судов второстепенных вопросов не бывает. Я намерен создавать все условия для эффективной работы: открытость и доступность правосудия, повышение доверия к институту судебной власти», — отметил он.

Президент России Владимир Путин назначил Суханкина председателем Пермского краевого суда 18 марта. Ранее он работал заместителем главы Свердловского областного суда, а начал карьеру в 2002 году с должности мирового судьи в городе Полевской. В Пермском краевом суде председателя не была с 28 августа 2019 года, когда в почетную отставку ушел Владимир Вельянинов, который возглавлял его 12 лет. Конкурс на его место объявлялся несколько раз.

Президиум на церемонии вступления в должность Александра Суханкина Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Дмитрий Махонин обещал сотрудничество новому председателю краевого суда Фото: Сергей Русанов © URA.RU

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