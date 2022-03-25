С начала года мэрия Екатеринбурга обсуждает с москвичами продолжение метро в уральской столице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Екатеринбурга разместили проект планировки и межевания территории в границах улицы Щербакова — ул. Лыжников — русла Исети, на котором обозначена станция метро. Документ вынесен на общественные обсуждения, прием предложений по нему будет вестись до 19 апреля.

По задумке «Мастерской генплана», район будет осваиваться в два этапа. На первом (до 2025 года) готовится строительство жилого комплекса, социнфраструктуры (школы, детсады), объектов коммунального хозяйства. На втором этапе (до 2035 года) — строительство моста через Патрушиху по ул. Щербакова, коммунальной инфраструктуры.

На обоих этапах также будут реализовываться различные транспортные проекты, но ни в одном из пунктов станция метро на пересечении улиц Лыжников и Щербакова не указана, хотя есть на карте как проектируемая. К моменту публикации в мэрии не смогли объяснить, что это значит.

Ранее URA.RU писало, что с начала 2022 года мэрия ведет переговоры с «Мосинжпроектом», строящим метро в Москве, о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге. По последним данным, стороны значительно продвинулись в обсуждении деталей. Сейчас в Екатеринбурге девять станций метро. Последняя — «Чкаловская» — появилась в 2012 году.

Станция метро на карте — фиолетовая буква «М» Фото: скрин

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