В здании раньше находилась вечерняя школа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе (Курганская область) выставили на торги здание, где располагалась вечерняя школа. Об этом сообщили представители администрации района.

«Администрация Кетовского района Курганской области проводит торги. Здание [продается] одновременно с земельным участком, расположенным по адресу: Курганская область, р-н Кетовский, с. Кетово, ул. Ленина, 121», — указано в сообщении, размещенном в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

На сайте Zoon указано, что в этом здании раньше находилась Кетовская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. Стоимость здания площадью 255,8 кв. м и земельного участка площадью 1180 кв. м оценили в 1 425 000 рублей.

В январе стало известно, что два здания школы продают в Притобольном районе. Помимо этого, в Белозерском районе фермер планирует сделать в здании старой школы общежитие для приезжих.

Стоимость здания вместе с участком оценили почти в полтора миллиона рублей Фото: группа администрации Кетовского района в соцсети «ВКонтакте»