26 марта 2022
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В Курганской области продают здание школы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа Кетово. Курган, школа кетово
В здании раньше находилась вечерняя школа (архивное фото) Фото:

В Кетовском районе (Курганская область) выставили на торги здание, где располагалась вечерняя школа. Об этом сообщили представители администрации района.

«Администрация Кетовского района Курганской области проводит торги. Здание [продается] одновременно с земельным участком, расположенным по адресу: Курганская область, р-н Кетовский, с. Кетово, ул. Ленина, 121», — указано в сообщении, размещенном в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

На сайте Zoon указано, что в этом здании раньше находилась Кетовская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. Стоимость здания площадью 255,8 кв. м и земельного участка площадью 1180 кв. м оценили в 1 425 000 рублей.

В январе стало известно, что два здания школы продают в Притобольном районе. Помимо этого, в Белозерском районе фермер планирует сделать в здании старой школы общежитие для приезжих.

Стоимость здания вместе с участком оценили почти в полтора миллиона рублей
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В Кетовском районе (Курганская область) выставили на торги здание, где располагалась вечерняя школа. Об этом сообщили представители администрации района. «Администрация Кетовского района Курганской области проводит торги. Здание [продается] одновременно с земельным участком, расположенным по адресу: Курганская область, р-н Кетовский, с. Кетово, ул. Ленина, 121», — указано в сообщении, размещенном в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте». На сайте Zoon указано, что в этом здании раньше находилась Кетовская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. Стоимость здания площадью 255,8 кв. м и земельного участка площадью 1180 кв. м оценили в 1 425 000 рублей. В январе стало известно, что два здания школы продают в Притобольном районе. Помимо этого, в Белозерском районе фермер планирует сделать в здании старой школы общежитие для приезжих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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