24 марта 2022

На новых выборах в гордуму Кургана появился первый претендент

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый день голосования. Ситникова Елена на избирательном участке. Курган, избирательная комиссия, кабинки для голосования, выборы, избирательный участок, голосование, санитарные нормы
Курганские единороссы начали принимать заявления на участие во внутрипартийном голосовании, победителей которого выдвинут в гордуму Кургана Фото:

Первым кандидатом предварительного голосования «Единой России» перед довыборами в Курганскую городскую думу стал Кирилл Герасимов. Он выдвинулся по избирательному округу №1. Информация об этом опубликована на сайте предварительного внутрипартийного голосования.

«Герасимов Кирилл Дмитриевич. Курганская область. Избирательный округ №1. Член партии», — указано в карточке кандидата.

Герасимов родился в 1990 году в поселке Майский. В 2013 году он окончил Новоуренгойский многопрофильный колледж. Также указано, что он является директором в «ЦН Регион». Более подробная информация про кандидата не опубликована. Найти его контактные данные в открытом доступе URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские единороссы объявили прием документов на участие в предварительном голосовании перед довыборами в курганскую, шадринскую и катайскую городские думы, которые пройдут в сентябре. Предварительное голосование пройдет с 23 по 29 мая. Победителей партия выдвинет кандидатами на довыборы.

Довыборы в гордуму Кургана будут проводиться по одномандатным округам №1 и №6. Ранее депутатом по округу №1 был Сергей Руденко. Он добровольно сдал мандат в ноябре 2021 года. Экс-депутат гордумы Кургана по округу №6 Сергей Бардин лишился мандата по представлению прокуратуры — у него нашли доходы, не указанные в декларации. Источники из политических кругов называли настоящей причиной отставок скандал на выборах главы Кургана в июле 2021 года. Елену Ситникову, согласованную властями, избрали только со второго раза. Часть депутатов в первый раз проголосовали за своего коллегу Романа Сергеечева, который в результате также сдал мандат.

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Первым кандидатом предварительного голосования «Единой России» перед довыборами в Курганскую городскую думу стал Кирилл Герасимов. Он выдвинулся по избирательному округу №1. Информация об этом опубликована на сайте предварительного внутрипартийного голосования. «Герасимов Кирилл Дмитриевич. Курганская область. Избирательный округ №1. Член партии», — указано в карточке кандидата. Герасимов родился в 1990 году в поселке Майский. В 2013 году он окончил Новоуренгойский многопрофильный колледж. Также указано, что он является директором в «ЦН Регион». Более подробная информация про кандидата не опубликована. Найти его контактные данные в открытом доступе URA.RU не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что курганские единороссы объявили прием документов на участие в предварительном голосовании перед довыборами в курганскую, шадринскую и катайскую городские думы, которые пройдут в сентябре. Предварительное голосование пройдет с 23 по 29 мая. Победителей партия выдвинет кандидатами на довыборы. Довыборы в гордуму Кургана будут проводиться по одномандатным округам №1 и №6. Ранее депутатом по округу №1 был Сергей Руденко. Он добровольно сдал мандат в ноябре 2021 года. Экс-депутат гордумы Кургана по округу №6 Сергей Бардин лишился мандата по представлению прокуратуры — у него нашли доходы, не указанные в декларации. Источники из политических кругов называли настоящей причиной отставок скандал на выборах главы Кургана в июле 2021 года. Елену Ситникову, согласованную властями, избрали только со второго раза. Часть депутатов в первый раз проголосовали за своего коллегу Романа Сергеечева, который в результате также сдал мандат.
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