На новых выборах в гордуму Кургана появился первый претендент

Курганские единороссы начали принимать заявления на участие во внутрипартийном голосовании, победителей которого выдвинут в гордуму Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первым кандидатом предварительного голосования «Единой России» перед довыборами в Курганскую городскую думу стал Кирилл Герасимов. Он выдвинулся по избирательному округу №1. Информация об этом опубликована на сайте предварительного внутрипартийного голосования.

«Герасимов Кирилл Дмитриевич. Курганская область. Избирательный округ №1. Член партии», — указано в карточке кандидата.

Герасимов родился в 1990 году в поселке Майский. В 2013 году он окончил Новоуренгойский многопрофильный колледж. Также указано, что он является директором в «ЦН Регион». Более подробная информация про кандидата не опубликована. Найти его контактные данные в открытом доступе URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские единороссы объявили прием документов на участие в предварительном голосовании перед довыборами в курганскую, шадринскую и катайскую городские думы, которые пройдут в сентябре. Предварительное голосование пройдет с 23 по 29 мая. Победителей партия выдвинет кандидатами на довыборы.

Довыборы в гордуму Кургана будут проводиться по одномандатным округам №1 и №6. Ранее депутатом по округу №1 был Сергей Руденко. Он добровольно сдал мандат в ноябре 2021 года. Экс-депутат гордумы Кургана по округу №6 Сергей Бардин лишился мандата по представлению прокуратуры — у него нашли доходы, не указанные в декларации. Источники из политических кругов называли настоящей причиной отставок скандал на выборах главы Кургана в июле 2021 года. Елену Ситникову, согласованную властями, избрали только со второго раза. Часть депутатов в первый раз проголосовали за своего коллегу Романа Сергеечева, который в результате также сдал мандат.

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