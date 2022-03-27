27 марта 2022
25 марта 2022
24 марта 2022

Мэр Перми отложил принятие важного кадрового решения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Алексею Демкину пока хватает заместителей Фото:

Глава Перми Алексей Демкин принял решение отложить вопрос назначения «политического» вице-мэра. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации Перми.

«Глава города решил пока ограничиться существующими замами», — сообщил собеседник. Предполагалось, что Демкин решит этот вопрос в течение марта.

Должность заместителя главы стала вакантной в сентябре 2021 года после ухода Лидии Королевой. Предполагалось, что ее займет бывший депутат и глава Свердловского района Перми Александр Филиппов, однако назначение сорвалось. В январе Алексей Демкин возложил часть обязанностей Королевой на руководителя аппарата администрации Александра Молоковских. В марте 2022 года Демкин сменил главу Ленинского района, а с 31 марта увольняется с должности руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Перми Алексей Демкин принял решение отложить вопрос назначения «политического» вице-мэра. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации Перми. «Глава города решил пока ограничиться существующими замами», — сообщил собеседник. Предполагалось, что Демкин решит этот вопрос в течение марта. Должность заместителя главы стала вакантной в сентябре 2021 года после ухода Лидии Королевой. Предполагалось, что ее займет бывший депутат и глава Свердловского района Перми Александр Филиппов, однако назначение сорвалось. В январе Алексей Демкин возложил часть обязанностей Королевой на руководителя аппарата администрации Александра Молоковских. В марте 2022 года Демкин сменил главу Ленинского района, а с 31 марта увольняется с должности руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...