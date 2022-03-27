Мэр Перми отложил принятие важного кадрового решения

Алексею Демкину пока хватает заместителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин принял решение отложить вопрос назначения «политического» вице-мэра. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации Перми.

«Глава города решил пока ограничиться существующими замами», — сообщил собеседник. Предполагалось, что Демкин решит этот вопрос в течение марта.

Должность заместителя главы стала вакантной в сентябре 2021 года после ухода Лидии Королевой. Предполагалось, что ее займет бывший депутат и глава Свердловского района Перми Александр Филиппов, однако назначение сорвалось. В январе Алексей Демкин возложил часть обязанностей Королевой на руководителя аппарата администрации Александра Молоковских. В марте 2022 года Демкин сменил главу Ленинского района, а с 31 марта увольняется с должности руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.