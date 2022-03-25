Минобороны: Россия начинает второй этап спецоперации

25 марта 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Армия РФ завершила первый этап спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия в ходе спецоперации на Украине закончила первый этап, но не собирается останавливаться, пока не выполнит все задачи. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Вооруженные силы Российской Федерации продолжат выполнение специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач», — заявили в Минобороны России. В ведомстве также отметили, что завершился первый этап спецоперации. Основной целью спецоперации является освобождение Донбасса, уже удалось освободить 93% территории Луганской народной республики и 54% Донецкой народной республики, заявляли в Минобороны РФ. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это было вынужденно и России не оставили другого выбора. По его словам, Украине предлагали предотвратить спецоперацию и вывести войска из Донбасса, но Киев не стал этого делать. Российской армии удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, сообщает Life . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия в ходе спецоперации на Украине закончила первый этап, но не собирается останавливаться, пока не выполнит все задачи. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Вооруженные силы Российской Федерации продолжат выполнение специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач», — заявили в Минобороны России. В ведомстве также отметили, что завершился первый этап спецоперации. Основной целью спецоперации является освобождение Донбасса, уже удалось освободить 93% территории Луганской народной республики и 54% Донецкой народной республики, заявляли в Минобороны РФ. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это было вынужденно и России не оставили другого выбора. По его словам, Украине предлагали предотвратить спецоперацию и вывести войска из Донбасса, но Киев не стал этого делать. Российской армии удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, сообщает Life.