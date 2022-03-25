Минобороны: Россия начинает второй этап спецоперации

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Армия РФ завершила первый этап спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия в ходе спецоперации на Украине закончила первый этап, но не собирается останавливаться, пока не выполнит все задачи. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжат выполнение специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач», — заявили в Минобороны России. В ведомстве также отметили, что завершился первый этап спецоперации.

Основной целью спецоперации является освобождение Донбасса, уже удалось освободить 93% территории Луганской народной республики и 54% Донецкой народной республики, заявляли в Минобороны РФ. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это было вынужденно и России не оставили другого выбора. По его словам, Украине предлагали предотвратить спецоперацию и вывести войска из Донбасса, но Киев не стал этого делать. Российской армии удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, сообщает Life.

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Россия в ходе спецоперации на Украине закончила первый этап, но не собирается останавливаться, пока не выполнит все задачи. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Вооруженные силы Российской Федерации продолжат выполнение специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач», — заявили в Минобороны России. В ведомстве также отметили, что завершился первый этап спецоперации. Основной целью спецоперации является освобождение Донбасса, уже удалось освободить 93% территории Луганской народной республики и 54% Донецкой народной республики, заявляли в Минобороны РФ. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это было вынужденно и России не оставили другого выбора. По его словам, Украине предлагали предотвратить спецоперацию и вывести войска из Донбасса, но Киев не стал этого делать. Российской армии удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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