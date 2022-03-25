Генштаб РФ раскрыл два сценария спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Около 1000 военнослужащих ЦВО начали состязания в отборочном этапе конкурса «Танковый биатлон» , дым, война, танк
Россия решила не ограничиваться двумя территориями перед спецоперацией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Перед началом спецоперации на Украине рассматривались два сценария действий. В итоге был выбран второй, такое заявление сделал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Первый — ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ, но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки объединенных сил», — отметил он.

Он отметил, что был выбран второй вариант — действия по всей Украине. С ее демилитаризацией и денацификацией.

Ранее Рудской сообщил, что во время спецоперации со стороны России погиб 1351 военнослужащий, отмечает Пятый канал. При этом потери украинской стороны в 10 раз больше. Они составляют 14 тысяч военных, дополняет RT.

Спецоперацию президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Россия, по словам российского лидера, защищает свои границы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Перед началом спецоперации на Украине рассматривались два сценария действий. В итоге был выбран второй, такое заявление сделал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. «Первый — ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ, но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки объединенных сил», — отметил он. Он отметил, что был выбран второй вариант — действия по всей Украине. С ее демилитаризацией и денацификацией. Ранее Рудской сообщил, что во время спецоперации со стороны России погиб 1351 военнослужащий, отмечает Пятый канал. При этом потери украинской стороны в 10 раз больше. Они составляют 14 тысяч военных, дополняет RT. Спецоперацию президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Россия, по словам российского лидера, защищает свои границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...