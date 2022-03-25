Генштаб РФ раскрыл два сценария спецоперации

25 марта 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

Россия решила не ограничиваться двумя территориями перед спецоперацией Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Перед началом спецоперации на Украине рассматривались два сценария действий. В итоге был выбран второй, такое заявление сделал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. «Первый — ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ, но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки объединенных сил», — отметил он. Он отметил, что был выбран второй вариант — действия по всей Украине. С ее демилитаризацией и денацификацией. Ранее Рудской сообщил, что во время спецоперации со стороны России погиб 1351 военнослужащий, отмечает Пятый канал. При этом потери украинской стороны в 10 раз больше. Они составляют 14 тысяч военных, дополняет RT. Спецоперацию президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Россия, по словам российского лидера, защищает свои границы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Перед началом спецоперации на Украине рассматривались два сценария действий. В итоге был выбран второй, такое заявление сделал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. «Первый — ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ, но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки объединенных сил», — отметил он. Он отметил, что был выбран второй вариант — действия по всей Украине. С ее демилитаризацией и денацификацией. Ранее Рудской сообщил, что во время спецоперации со стороны России погиб 1351 военнослужащий, отмечает Пятый канал. При этом потери украинской стороны в 10 раз больше. Они составляют 14 тысяч военных, дополняет RT. Спецоперацию президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Россия, по словам российского лидера, защищает свои границы.