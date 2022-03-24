Улов рыбака поразил его единомышленников по хобби Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рыбаку из Тюменской области удалось поймать 170 окуней всего за два часа. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина. Такой своеобразный рекорд восхитил единомышленников тюменца по хобби.

«Рыбачил на водоеме в Вагайском районе. Удалось поймать 170 окуней, потратил два часа. Рыба клевала где-то на глубине метра. Ловил на мормышку (разновидность блесны — прим. URA.RU), наживка — мормыш (небольшой водяной рачок — прим. URA.RU). Трофеев, конечно, добыть не удалось, но и окунь — тоже рыба. Если честно, мне чуть-чуть помогали родственники, которые были со мной», — рассказал URA.RU житель Тюменской области Александр.

Мужчина признался, что большую часть улова он отпустил подрастать. Остальное оставил для ухи и копчения.

Подобная скорость ловли восхитила единомышленников рыбака. В группе «Рыбалка в Тюменской области» ему оставили восторженные комментарии.

«Вот оно, счастье! Немногим такое дано!» — написал Сергей Бакланов. «Господи, где этот рай», — прокомментировала Лучик Солнца. При этом многие пользователи не поверили, что рыбачил Александр на территории региона. По их словам, подобный клев чаще наблюдается на севере — в ХМАО или ЯНАО.

Ранее URA.RU писало, что тюменец поймал золотую рыбку в местном озере. Другому жителю области удалось выловить трофейную щуку весом в 11 килограмм.

Фото: читатель URA.RU

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