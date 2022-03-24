Рыбаку из Тюменской области удалось поймать 170 окуней всего за два часа. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина. Такой своеобразный рекорд восхитил единомышленников тюменца по хобби.
«Рыбачил на водоеме в Вагайском районе. Удалось поймать 170 окуней, потратил два часа. Рыба клевала где-то на глубине метра. Ловил на мормышку (разновидность блесны — прим. URA.RU), наживка — мормыш (небольшой водяной рачок — прим. URA.RU). Трофеев, конечно, добыть не удалось, но и окунь — тоже рыба. Если честно, мне чуть-чуть помогали родственники, которые были со мной», — рассказал URA.RU житель Тюменской области Александр.
Мужчина признался, что большую часть улова он отпустил подрастать. Остальное оставил для ухи и копчения.
Подобная скорость ловли восхитила единомышленников рыбака. В группе «Рыбалка в Тюменской области» ему оставили восторженные комментарии.
«Вот оно, счастье! Немногим такое дано!» — написал Сергей Бакланов. «Господи, где этот рай», — прокомментировала Лучик Солнца. При этом многие пользователи не поверили, что рыбачил Александр на территории региона. По их словам, подобный клев чаще наблюдается на севере — в ХМАО или ЯНАО.
Рыбаку из Тюменской области удалось поймать 170 окуней всего за два часа. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина. Такой своеобразный рекорд восхитил единомышленников тюменца по хобби. «Рыбачил на водоеме в Вагайском районе. Удалось поймать 170 окуней, потратил два часа. Рыба клевала где-то на глубине метра. Ловил на мормышку (разновидность блесны — прим. URA.RU), наживка — мормыш (небольшой водяной рачок — прим. URA.RU). Трофеев, конечно, добыть не удалось, но и окунь — тоже рыба. Если честно, мне чуть-чуть помогали родственники, которые были со мной», — рассказал URA.RU житель Тюменской области Александр. Мужчина признался, что большую часть улова он отпустил подрастать. Остальное оставил для ухи и копчения. Подобная скорость ловли восхитила единомышленников рыбака. В группе «Рыбалка в Тюменской области» ему оставили восторженные комментарии. «Вот оно, счастье! Немногим такое дано!» — написал Сергей Бакланов. «Господи, где этот рай», — прокомментировала Лучик Солнца. При этом многие пользователи не поверили, что рыбачил Александр на территории региона. По их словам, подобный клев чаще наблюдается на севере — в ХМАО или ЯНАО. Ранее URA.RU писало, что тюменец поймал золотую рыбку в местном озере. Другому жителю области удалось выловить трофейную щуку весом в 11 килограмм.