Глава Чечни: все мужчины из рода Кадырова сейчас на Украине

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров сообщил о своих родственниках на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине и участвуют в российской спецоперации. Об этом сообщил Кадыров в своих соцсетях.

«В рядах доблестных ребят, участвующих в специальной операции на территории Украины, есть практически все мужчины из рода Кадыровых. Дома остаются только молодые люди, не достигшие совершеннолетия, и мужчины, давно перешедшие порог молодости», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это была вынужденная мера для демилитаризации и денацификации Украины. Причиной стала угроза расширения НАТО и разработки на Украине ядерного оружия, также Киев саботировал Минские соглашения, сообщал президент. В Минобороны сообщили, что военные заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, передает телеканал «Царьград». Также в ведомстве отметили, что закончился первый этап спецоперации, пишет «Национальная служба новостей».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине и участвуют в российской спецоперации. Об этом сообщил Кадыров в своих соцсетях. «В рядах доблестных ребят, участвующих в специальной операции на территории Украины, есть практически все мужчины из рода Кадыровых. Дома остаются только молодые люди, не достигшие совершеннолетия, и мужчины, давно перешедшие порог молодости», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это была вынужденная мера для демилитаризации и денацификации Украины. Причиной стала угроза расширения НАТО и разработки на Украине ядерного оружия, также Киев саботировал Минские соглашения, сообщал президент. В Минобороны сообщили, что военные заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, передает телеканал «Царьград». Также в ведомстве отметили, что закончился первый этап спецоперации, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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