Глава Чечни: все мужчины из рода Кадырова сейчас на Украине

25 марта 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров сообщил о своих родственниках на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине и участвуют в российской спецоперации. Об этом сообщил Кадыров в своих соцсетях. «В рядах доблестных ребят, участвующих в специальной операции на территории Украины, есть практически все мужчины из рода Кадыровых. Дома остаются только молодые люди, не достигшие совершеннолетия, и мужчины, давно перешедшие порог молодости», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это была вынужденная мера для демилитаризации и денацификации Украины. Причиной стала угроза расширения НАТО и разработки на Украине ядерного оружия, также Киев саботировал Минские соглашения, сообщал президент. В Минобороны сообщили, что военные заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, передает телеканал «Царьград». Также в ведомстве отметили, что закончился первый этап спецоперации, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине и участвуют в российской спецоперации. Об этом сообщил Кадыров в своих соцсетях. «В рядах доблестных ребят, участвующих в специальной операции на территории Украины, есть практически все мужчины из рода Кадыровых. Дома остаются только молодые люди, не достигшие совершеннолетия, и мужчины, давно перешедшие порог молодости», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это была вынужденная мера для демилитаризации и денацификации Украины. Причиной стала угроза расширения НАТО и разработки на Украине ядерного оружия, также Киев саботировал Минские соглашения, сообщал президент. В Минобороны сообщили, что военные заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, передает телеканал «Царьград». Также в ведомстве отметили, что закончился первый этап спецоперации, пишет «Национальная служба новостей».