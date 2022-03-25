25 марта 2022

Европейцы возмутились из-за призывов Байдена «навредить» России

© Служба новостей «URA.RU»
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Джо Байден заявил, что Европе необходимо пойти на большие жертвы ради вреда России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители европейских стран осудили заявление президента США Джо Байдена о том, что европейцы «обязательно» должны отказаться от российского газа ради вреда РФ. Пользователи социальных сетей выразили свое недовольство, отметив, что Байден не намерен продавать Европе газ по низким ценам.

Американский журналист и автор подкастов Карл Чжа опубликовал в Twitter отрывок из выступления главы Белого дома с подписью: «Отказ от российского газа навредит Европе, но это та цена, которую Байден готов заплатить», сообщает РИА «Новости». Под публикацией журналиста появились сотни комментариев от жителей Европы, которые выразили свое недовольство.

По мнению одного пользователя соцсети, Байден рассчитывает на то, что Европа «заплатит эту большую цену», бойкотируя поставки российского газа. «Простите, а с каких пор Байден представляет интересы Европы?», — возмутился другой комментатор. «А Байден будет продавать американский газ ЕС по более низкой цене? Или США просто хотят заработать», — отметил подписчик журналиста.

Один из комментаторов подчеркнул, что США не сможет заменить поставки российского газа на европейском рынке, а постоянное увеличение стоимости энергетических ресурсов «потопит экономику», потому Европе придется покупать газ за рубли. Другой пользователь иронично добавил, что угрозы обанкротить и уморить голодом всех своих торговых партнеров является «частью плана США».

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. В Еврокомиссии предложили европейцам жить в холоде, чтобы «меньше зависеть от России». В Германии призвали жителей есть меньше мяса, чтобы навредить России. По словам зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева, европейские лидеры «хорохорятся», говоря об отказе от российского газа.

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Жители европейских стран осудили заявление президента США Джо Байдена о том, что европейцы «обязательно» должны отказаться от российского газа ради вреда РФ. Пользователи социальных сетей выразили свое недовольство, отметив, что Байден не намерен продавать Европе газ по низким ценам. Американский журналист и автор подкастов Карл Чжа опубликовал в Twitter отрывок из выступления главы Белого дома с подписью: «Отказ от российского газа навредит Европе, но это та цена, которую Байден готов заплатить», сообщает РИА «Новости». Под публикацией журналиста появились сотни комментариев от жителей Европы, которые выразили свое недовольство. По мнению одного пользователя соцсети, Байден рассчитывает на то, что Европа «заплатит эту большую цену», бойкотируя поставки российского газа. «Простите, а с каких пор Байден представляет интересы Европы?», — возмутился другой комментатор. «А Байден будет продавать американский газ ЕС по более низкой цене? Или США просто хотят заработать», — отметил подписчик журналиста. Один из комментаторов подчеркнул, что США не сможет заменить поставки российского газа на европейском рынке, а постоянное увеличение стоимости энергетических ресурсов «потопит экономику», потому Европе придется покупать газ за рубли. Другой пользователь иронично добавил, что угрозы обанкротить и уморить голодом всех своих торговых партнеров является «частью плана США». Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. В Еврокомиссии предложили европейцам жить в холоде, чтобы «меньше зависеть от России». В Германии призвали жителей есть меньше мяса, чтобы навредить России. По словам зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева, европейские лидеры «хорохорятся», говоря об отказе от российского газа.
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