Медведев заявил, что Европа «хорохорится» с поставками газа 25 марта 2022 в 14:11 Размер текста - 17 + Россия не будет отказываться от своих денег, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейские лидеры «хорохорятся», говоря о возможном отказе от российского газа. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся. Американцам хорошо выпендриваться, у них есть разные поставщики и они изолированы от Европы», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости». Ранее страны Запада ввели санкции против российского нефтегазового сектора из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад ввел бы санкции и без проведения спецоперации. Президент отметил, что граждане России не останутся без помощи государства. В частности, США полностью отказались от импорта российской нефти. Великобритания и Германия также выразили намерение отказать от нефти из РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Европейские лидеры «хорохорятся», говоря о возможном отказе от российского газа. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся. Американцам хорошо выпендриваться, у них есть разные поставщики и они изолированы от Европы», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости». Ранее страны Запада ввели санкции против российского нефтегазового сектора из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад ввел бы санкции и без проведения спецоперации. Президент отметил, что граждане России не останутся без помощи государства. В частности, США полностью отказались от импорта российской нефти. Великобритания и Германия также выразили намерение отказать от нефти из РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям