Медведев заявил, что Европа «хорохорится» с поставками газа

Европейские лидеры «хорохорятся», говоря о возможном отказе от российского газа. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся. Американцам хорошо выпендриваться, у них есть разные поставщики и они изолированы от Европы», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости».
Ранее страны Запада ввели санкции против российского нефтегазового сектора из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад ввел бы санкции и без проведения спецоперации. Президент отметил, что граждане России не останутся без помощи государства. В частности, США полностью отказались от импорта российской нефти. Великобритания и Германия также выразили намерение отказать от нефти из РФ.
Европейские лидеры «хорохорятся», говоря о возможном отказе от российского газа. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся. Американцам хорошо выпендриваться, у них есть разные поставщики и они изолированы от Европы», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости». Ранее страны Запада ввели санкции против российского нефтегазового сектора из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад ввел бы санкции и без проведения спецоперации. Президент отметил, что граждане России не останутся без помощи государства. В частности, США полностью отказались от импорта российской нефти. Великобритания и Германия также выразили намерение отказать от нефти из РФ.