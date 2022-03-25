Байден проговорился про отправку американских войск на Украину

26 марта 2022 в 01:42 Размер текста - 17 +

Байден сказал американским военным, что они увидят ситуацию на Украине «своими глазами» Фото: Официальный сайт президента Украины У американских военных будет возможность оценить мужество украинцев, когда они «там» окажутся. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед американскими солдатами на военной базе в польском Жешуве. «Вы все увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас, некоторые, некоторые из вас уже были там. Вы увидите… женщин, молодых людей, стоящих перед чертовым танком, просто говоря: „Я не уйду, не сдвинусь с этого места“. Они невероятные, но значительную часть своего вдохновения они черпают у нас» — приводит его слова РИА «Новости». Байден не уточнил, почему американские военные должны оказаться «там», и имел ли он в виду Украину. На его двусмысленную фразу обратили внимание пользователи СМИ, а также те, кто сидит в соцсети Twitter. Позднее американский телекомпания CNN напомнил о словах пресс-секретаря Белого дома. Ранее он заявил, что у США нет планов отправлять американские войска на Украину. 20 марта американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заверила, что президент США Джо Байден не будет отправлять американских военных на Украину. При этом США регулярно поставляет Украине военную помощь. Так, 26 марта Америка доставила Украине пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У американских военных будет возможность оценить мужество украинцев, когда они «там» окажутся. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед американскими солдатами на военной базе в польском Жешуве. «Вы все увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас, некоторые, некоторые из вас уже были там. Вы увидите… женщин, молодых людей, стоящих перед чертовым танком, просто говоря: „Я не уйду, не сдвинусь с этого места“. Они невероятные, но значительную часть своего вдохновения они черпают у нас» — приводит его слова РИА «Новости». Байден не уточнил, почему американские военные должны оказаться «там», и имел ли он в виду Украину. На его двусмысленную фразу обратили внимание пользователи СМИ, а также те, кто сидит в соцсети Twitter. Позднее американский телекомпания CNN напомнил о словах пресс-секретаря Белого дома. Ранее он заявил, что у США нет планов отправлять американские войска на Украину. 20 марта американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заверила, что президент США Джо Байден не будет отправлять американских военных на Украину. При этом США регулярно поставляет Украине военную помощь. Так, 26 марта Америка доставила Украине пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ.