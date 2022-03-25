Германия доставила на Украину большую партию оружия для ВСУ

26 марта 2022 в 04:44 Размер текста - 17 +

Германия доставила на Украину 1,5 тысячи ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Украину из Германии прибили 1,5 тысячи зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела», 100 пулеметов MG3, а также 8 миллионов патронов для пистолетов. Об этом рассказали источники в правительственных кругах Украины. На Украину была доставлена и другая помощь из Германии. Речь идет о 350 тыс. продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средствах и предметах медицинского назначения. Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать данную информацию, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в украинском правительстве. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но не будет поставлять ей военные самолеты, пишет RT. По мнению депутата бундестага от партии «Левые» Сары Вагенкнехт, поставка летального вооружения на Украину лишь продлевает войну, однако «это не приведет к победе в ней Украины». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украину из Германии прибили 1,5 тысячи зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела», 100 пулеметов MG3, а также 8 миллионов патронов для пистолетов. Об этом рассказали источники в правительственных кругах Украины. На Украину была доставлена и другая помощь из Германии. Речь идет о 350 тыс. продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средствах и предметах медицинского назначения. Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать данную информацию, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в украинском правительстве. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но не будет поставлять ей военные самолеты, пишет RT. По мнению депутата бундестага от партии «Левые» Сары Вагенкнехт, поставка летального вооружения на Украину лишь продлевает войну, однако «это не приведет к победе в ней Украины».