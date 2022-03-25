Германия доставила на Украину большую партию оружия для ВСУ

На Украину из Германии прибили 1,5 тысячи зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела», 100 пулеметов MG3, а также 8 миллионов патронов для пистолетов. Об этом рассказали источники в правительственных кругах Украины.
На Украину была доставлена и другая помощь из Германии. Речь идет о 350 тыс. продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средствах и предметах медицинского назначения. Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать данную информацию, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но не будет поставлять ей военные самолеты, пишет RT. По мнению депутата бундестага от партии «Левые» Сары Вагенкнехт, поставка летального вооружения на Украину лишь продлевает войну, однако «это не приведет к победе в ней Украины».
На Украину из Германии прибили 1,5 тысячи зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела», 100 пулеметов MG3, а также 8 миллионов патронов для пистолетов. Об этом рассказали источники в правительственных кругах Украины. На Украину была доставлена и другая помощь из Германии. Речь идет о 350 тыс. продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средствах и предметах медицинского назначения. Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать данную информацию, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в украинском правительстве. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но не будет поставлять ей военные самолеты, пишет RT. По мнению депутата бундестага от партии «Левые» Сары Вагенкнехт, поставка летального вооружения на Украину лишь продлевает войну, однако «это не приведет к победе в ней Украины».