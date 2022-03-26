Ранее на youtube-канале Лексуса и Вована вышли ролики с розыгрышами министров Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Ранее блогеры успели разыграть главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса и британского министра иностранных дел Прити Пател.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube», — говорится в сообщении, которое всплывает при попытке зайти на канал пранкеров. Конкретная причина нарушения правил блогерами не уточняется.

Ранее сообщалось, что Лексус и Вован разыграли Бена Уоллеса. Министр обороны Великобритании заявил блогерам, которые разговаривали с ним от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, что Британия всегда выступала за вступление Украины в НАТО. Также он проговорился, что Лондон готов поддержать Киев в разработке ядерного оружия. Глава МИД Британии Пател рассказала блогерам о намерении отстранить Россию от Интерпола. Также она заявила, что англичане не боятся националистов из Украины и готовы им помогать, передает «Утро.ру».